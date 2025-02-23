Британия анонсировала «закручивание гаек» и крупнейший пакет санкций

Лондон считает нынешний этап критическим для себя и всей Европы, сообщил глава МИД Британии. Он сообщил о намерении ввести наиболее крупный пакет санкций против России с февраля 2022 года

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Великобритания в понедельник, 24 февраля, объявит о самом крупном пакете санкций против России за три года конфликта, заявил министр иностранных дел королевства Дэвид Лэмми, передает LBC.

«Сейчас самое время закрутить гайки», — сказал он.

Британия, со слов Лэмми, намерена сотрудничать с США и европейскими странами ради достижения «устойчивого, справедливого мира». Министр назвал нынешний период «критическим моментом» для Украины, Великобритании и всей Европы.

США допускают, что могут ослабить или ужесточить санкции в зависимости от развития ситуации по урегулированию конфликта. Евросоюз на этом фоне готовится вести собственную санкционную политику и призывают не отказываться от «столь сильного козыря».

Российская сторона считает западные санкции легитимными и неэффективными, требует их отменить. Кремль предупреждает, что санкционный вопрос не влияет на переговоры. Москва в ответ на «враждебные действия британской стороны» неоднократно запрещала въезд гражданам Великобритании.