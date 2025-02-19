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Переговоры России и США ,  
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В Евросоюзе увидели победу России в переговорах с США

Глава дипломатии ЕС Каллас: переговоры с США стали победой Россией
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Война санкций
Кая Каллас призвала «не попадаться в российские ловушки» и не смягчать санкции, заявив, что в России ключевая ставка стала «хуже, чем на Гаити». Она предупредила, что без участия в переговорах ЕС любая сделка развалится
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

США избрали не оптимальную и не эффективную тактику ведения переговоров с Россией, поскольку Москва не только заняла «некоторую территорию» с минеральными ресурсами, но и получает от Вашингтона «все эти обещания», заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Euractiv.

«Если вы взглянете на снимки из Саудовской Аравии, то увидите, что русские — победители. Их позиция такова: «Теперь все приходят и предлагают, что мы хотим». Давайте не попадаться в российские ловушки», — призвала Каллас.

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Для США было бы неразумно отказываться от столь «сильного козыря», как санкции, продолжила дипломат. Она пояснила, что Россия хотела бы добиться снятия ограничительных мер из-за их болезненности, чтобы «вернуться к обычной жизни».

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Дипломат признала, что США вправе вести переговоры с кем угодно, но выразила уверенность в необходимости участия ЕС и Украины в обсуждении урегулирования, чтобы был найден работающий вариант.

«Если будет заключена какая-то сделка, на которую мы не согласны, то она просто провалится, потому что не будет реализована», — предупредила она. По словам Каллас, США пообещали ЕС не соглашаться ни на что, близкое к пересмотру архитектуры безопасности Европы.

«Кремль добился нормализации двусторонних дипломатических отношений, исключающих Украину и НАТО, и они ничем не пожертвовали ради этого», — сказал конгрессмен-демократ Джейк Очинклосс, сопредседатель группы по вопросам поддержки Украины палаты представителей США.

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В результате переговоров, прошедших в Саудовской Аравии 18 февраля, стороны договорились назначить представителей по дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта. Во время разговора «была очень четкая попытка начать диалог, услышать позицию России, обсудить, где мы согласны, где, может, есть какие-то разногласия», рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, между США и Россией «много точек соприкосновения».

Российская сторона называет западные санкции нелегитимными и неэффективными.

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Евросоюз Саудовская Аравия США Кая Каллас отмена санкций санкции ЕС
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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