В Евросоюзе увидели победу России в переговорах с США
США избрали не оптимальную и не эффективную тактику ведения переговоров с Россией, поскольку Москва не только заняла «некоторую территорию» с минеральными ресурсами, но и получает от Вашингтона «все эти обещания», заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Euractiv.
«Если вы взглянете на снимки из Саудовской Аравии, то увидите, что русские — победители. Их позиция такова: «Теперь все приходят и предлагают, что мы хотим». Давайте не попадаться в российские ловушки», — призвала Каллас.
Для США было бы неразумно отказываться от столь «сильного козыря», как санкции, продолжила дипломат. Она пояснила, что Россия хотела бы добиться снятия ограничительных мер из-за их болезненности, чтобы «вернуться к обычной жизни».
Дипломат признала, что США вправе вести переговоры с кем угодно, но выразила уверенность в необходимости участия ЕС и Украины в обсуждении урегулирования, чтобы был найден работающий вариант.
«Если будет заключена какая-то сделка, на которую мы не согласны, то она просто провалится, потому что не будет реализована», — предупредила она. По словам Каллас, США пообещали ЕС не соглашаться ни на что, близкое к пересмотру архитектуры безопасности Европы.
«Кремль добился нормализации двусторонних дипломатических отношений, исключающих Украину и НАТО, и они ничем не пожертвовали ради этого», — сказал конгрессмен-демократ Джейк Очинклосс, сопредседатель группы по вопросам поддержки Украины палаты представителей США.
В результате переговоров, прошедших в Саудовской Аравии 18 февраля, стороны договорились назначить представителей по дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта. Во время разговора «была очень четкая попытка начать диалог, услышать позицию России, обсудить, где мы согласны, где, может, есть какие-то разногласия», рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, между США и Россией «много точек соприкосновения».
Российская сторона называет западные санкции нелегитимными и неэффективными.
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