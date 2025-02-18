ЕС заявил о готовности вести санкционную политику независимо от США
ЕС готовится ввести в действие новый санкционный пакет против России и в случае отмены антироссийских санкций Соединенными Штатами будет вести собственную санкционную политику, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом», — сказал он (цитата по «РИА Новости») в ответ на вопрос о возможной отмене ограничений Вашингтоном.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что новый пакет санкций ЕС собирается ввести со следующего понедельника, 24 февраля. Дипломат уточнил, что он будет касаться российских энергетических ресурсов.
Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с российской стороной в Саудовской Аравии заявил, что Западу придется отменить санкции против России при условии урегулирования конфликта на Украине. «Европейскому союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, поскольку у них также есть санкции», — добавил он.
Россия считает санкции незаконными и требует их отмены, чтобы начать переговоры по прекращению огня на Украине.
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