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Война санкций ,  
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ЕС заявил о готовности вести санкционную политику независимо от США

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Война санкций
Валдис Домбровскис
Валдис Домбровскис (Фото: Johanna Geron / Reuters)

ЕС готовится ввести в действие новый санкционный пакет против России и в случае отмены антироссийских санкций Соединенными Штатами будет вести собственную санкционную политику, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом», — сказал он (цитата по «РИА Новости») в ответ на вопрос о возможной отмене ограничений Вашингтоном.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что новый пакет санкций ЕС собирается ввести со следующего понедельника, 24 февраля. Дипломат уточнил, что он будет касаться российских энергетических ресурсов.

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Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с российской стороной в Саудовской Аравии заявил, что Западу придется отменить санкции против России при условии урегулирования конфликта на Украине. «Европейскому союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, поскольку у них также есть санкции», — добавил он.

Россия считает санкции незаконными и требует их отмены, чтобы начать переговоры по прекращению огня на Украине.

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