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Война санкций ,  
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США допустили ужесточение и ослабление санкций против России

Глава Минфина Бессент: США могут ужесточить или ослабить санкции против России
Сюжет
Война санкций
Если потребуется, США усилят санкции против России, рассказал министр финансов Скотт Бессент. Он также объяснил выгоду Киева от сделки по минералам: экономический интерес со стороны США обеспечивает защиту
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США готовы ослабить или ужесточить санкции против России в зависимости от действий России по дипломатическому урегулированию конфликта с Украиной, заявил американский министр финансов Скотт Бессент в эфире Bloomberg TV.

Журналист спросил его, возможна ли корректировка ограничительных мер в любом направлении, на что министр назвал выбор слов «очень хорошим». «Президент [Дональд Трамп] намерен как можно скорее положить конец этому конфликту», — сказал Бессент. Он назвал последние высказывания украинского президента Владимира Зеленского о Трампе «неуместными».

Комментируя предложенные условия совместной добычи полезных ископаемых, которые Киев предложил доработать, министр пояснил, что экономический интерес со стороны США обеспечивает Украине защиту, также экономическая связь помогает привлечь симпатии американцев. «А затем вы говорите русским, чтобы они садились за стол переговоров с очень убедительным заявлением, что, если потребуется, мы усилим санкции», — сказал Бессент.

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Экономика
Фото:Francisco Seco / AP / ТАСС

Госсекретарь Марко Рубио предупредил об отмене санкций против России, если конфликт будет урегулирован. Он упоминал о договоренности с Москвой «начать обсуждать, думать и изучать как геополитическое, так и экономическое сотрудничество, которое может возникнуть в результате прекращения конфликта».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечавший на переговорах с США в Эр-Рияде за экономический аспект, заявил, что некоторые американские компании вернутся на российский рынок во втором квартале 2025 года. По его оценке, американский бизнес потерял не менее $300 млрд от ухода с российского рынка.

Два года назад, весной 2023-го, президент Владимир Путин прогнозировал, что западные ограничения останутся надолго.

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Минфин США санкции США США Скотт Бессент отмена санкций
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