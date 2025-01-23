Что происходило в торговле России и Китая в 2024 году

В 2024 году товарооборот Китая и России вырос до нового рекорда ($245 млрд), а российские поставки в КНР удержались на уровне $129 млрд. Внутри них выделяется рост поставок медного концентрата, природного газа и ядерного топлива

Отгрузка партии медного концентрата (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

В российско-китайской внешней торговле за 2024 год, обновившей стоимостный рекорд ($244,8 млрд), несколько позиций китайского импорта из России показали сильный рост — в том числе руды и концентраты, продукты неорганической химии, трубопроводный газ, алюминий. Этот рост стал следствием переплетения факторов, включая динамику мировых цен и антироссийские санкции, объяснили РБК эксперты.

Поставки каких российских товаров в Китай выросли

Ввоз в КНР минерального топлива из России (нефть, нефтепродукты, уголь, газ) в стоимостном выражении практически не изменился (+0,1%) по сравнению с 2023 годом — $95 млрд (здесь и далее показатели даются в долларовом эквиваленте, хотя в российско-китайской торговле он уже почти не используется). Это следует из данных таможни КНР, проанализированных РБК. Российские власти в условиях санкций приостановили публикацию детализированной внешнеторговой статистики.

В том числе поставки сырой нефти выросли на 3%, до $62,4 млрд. Дисконт на российскую нефть практически сошел на нет в 2024 году, и среднемесячная цена импортируемой российской нефти все это время сохранялась выше «ценового потолка» G7 ($60 за барр.), отмечают эксперты лаборатории международной торговли Института Гайдара в декабрьском обзоре. Однако в начале 2025 года администрация теперь уже бывшего президента США Джо Байдена ввела крупные санкции против российского нефтегазового сектора, которые, как указывают аналитики Райффайзенбанка, уже повлияли на расширение дисконтов российских цен к мировым.

Значимо — на 25% — увеличился ввоз в КНР российского трубопроводного газа, до $8 млрд. Это составляет 38% всего импорта трубопроводного газа в Китай. Пострановая статистика КНР по импорту трубопроводного газа в кубометрах закрыта. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в прошлом году хотя и выросли в натуральном выражении на 3%, в денежном снизились на 4% — до $5 млрд.

Россия вышла на первое место в мире по поставкам в Китай природного газа, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином 21 января. Вероятно, имеются в виду суммарные поставки трубопроводного и сжиженного газа, поскольку из Туркмении Китай ввез трубопроводного газа на $9,6 млрд.

В 2024 году Китай увеличил ввоз из России руд и концентратов, включая медный концентрат (сырье для производства черновой меди). Поставки медных концентратов из России выросли на 37% в натуральном выражении (до 413 тыс. т), еще сильнее в стоимостном — на 71% (до $1,47 млрд). При этом импорт готовой меди и изделий из нее, напротив, снизился на 6% — до $3 млрд (медь используется в строительстве, производстве электромобилей, электрических кабелей и т.д.). Кроме того, поставки руд и концентратов драгоценных металлов увеличились в 2024 году на 11% в натуральном измерении — до 400 тыс. т, а в стоимостном — на 45%, до $1,86 млрд.

Поставки российских товаров в Китай (по данным таможни КНР) в первом полугодии 2024 года были на 4,5% выше аналогичного показателя 2023 года, а во втором полугодии — уже на 4% ниже, отмечает ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук. «Учитывая сырьевую структуру российского экспорта, такие колебания вполне могут объясняться динамикой ценовой конъюнктуры», — полагает он.

Как санкции повлияли на поставки цветных металлов в КНР

Импорт российского никеля в КНР в прошлом году в физическом выражении увеличился на 28% (до почти 68 тыс. т), но в стоимостном — понизился на 7% до $1 млрд. Санкции на российский никель со стороны США (в 2024 году они запретили импорт этого металла из России) ускорили рост поставок на китайский рынок, отмечают в лаборатории международной торговли Института Гайдара.

Среднегодовая цена на медь в 2024 году была выше, чем в 2023 году, тогда как по никелю была обратная динамика, указывает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.

В частности, на глобальном рынке никеля сохраняется избыточное предложение на фоне роста индонезийского производства, и прошлый год цены на этот металл заканчивали на четырехлетних минимумах. Среднегодовая цена никеля в 2024 году снизилась на 22% по сравнению со средним показателем 2023-го, следует из данных Всемирного банка.

Существенно увеличились в денежном выражении поставки на китайский рынок российского алюминия: в 2024 году импорт необработанного алюминия из России вырос на 25% — до $3,5 млрд (в физическом измерении поставки остались на уровне 2023 года — 1,2 млн т). Российский алюминий был, как и никель, запрещен в США, а Евросоюз рассматривает возможность запрета на импорт первичного алюминия из России в рамках своего 16-го санкционного пакета. Среднегодовая цена алюминия в 2024 году была на 7% выше, чем аналогичный показатель 2023 года, следует из данных Всемирного банка.

ING в апреле прогнозировал, что из-за санкций российские поставщики металлов «будут вынуждены принимать более низкие цены» и продавать все больше продукта в дружественные России страны. «Китай, скорее всего, продолжит покупать с дисконтом российский материал, чтобы перерабатывать его внутри страны и экспортировать свою алюминиевую продукцию в Европу и США, заполняя пробел, оставленный импортным эмбарго», — утверждали в ING.

По словам Макарова, Китай наращивает импорт металлов для удовлетворения своих растущих потребностей в них в связи с ростом экономики и, вероятно, с некоторым снижением производства металлов внутри страны из-за усиливающихся экологических норм.

Кроме того, Китай в 2024 году увеличил импорт из России продуктов неорганической химии (+81%, до $1,55 млрд). В этой товарной группе в значительной степени речь идет о ядерном топливе, говорит ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко. В частности, субпозиция «уран, обогащенный ураном-235, и его соединения» возросла в два раза — до $849 млн, уточняет Фиранчук. В 2023 году правительство России разрешило Росатому до апреля 2026 года вывозить в КНР уран с обогащением изотопом урана-235 не более 30,4%. Росатом принимает участие в строительстве двух АЭС в Китае.

Какие товары из России стали меньше ввозить в Китай

Среди товарных групп, показавших отрицательную динамику в стоимостном выражении, можно выделить масложировую продукцию и драгоценные металлы.

Импорт жиров и масел из России сократился на четверть — до $1,9 млрд, главным образом из-за снижения стоимостных объемов по рапсовому маслу и подсолнечному маслу.

Поставки драгоценных металлов и камней из России в Китай в прошлом году сократились на 49% (до $1,17 млрд), в основном это металлы платиновой группы: так, импорт платины снизился с $827 млн в 2023 году до $195 млн в 2024-м, в физическом выражении — в 3,9 раза. Поставки российского палладия уменьшились на 18% — до $626 млн, хотя в натуральном выражении — выросли на 7,6%, отражая снижение цен на металл.

Снижение поставок российских платиноидов коррелирует с общим снижением этой статьи в импорте Китая — с $6,4 млрд до $5,6 млрд, замечает Фиранчук.

В то же время Гнидченко указывает, что хотя прямой импорт платиноидов в Китай из России в 2024 году резко снизился, однако параллельно возрос импорт из Гонконга, который до 2023 года не выступал крупным хабом поставок этих товаров в Китай. «Происхождение товаров, поступающих в Китай через Гонконг, может быть самым разнообразным, в том числе и российским», — не исключает эксперт.

Как развивались китайские поставки в Россию

Экспорт КНР в Россию в 2024 году увеличился на 4%, до $115,5 млрд. В том числе поставки оборудования и механических устройств выросли на 8% — до более $27 млрд, транспортных средств — на 13% — до $25,5 млрд (в частности, экспорт легковых автомобилей возрос на 30,5% — до $15,2 млрд).

В первом полугодии наблюдалось некоторое снижение китайского экспорта в Россию (минус 0,9%), а во втором — уверенный рост (8,4%), говорит Фиранчук. Такая динамика, по его словам, была скорее всего вызвана первой волной введения вторичных санкций США, но уже к лету этот спад был преодолен. «Это еще раз подтверждает, что адаптация внешней торговли к новым санкционным ограничениям происходит примерно за 1–2 квартала. После «просадки» импорта может наблюдаться краткосрочный рост из-за отложенных поставок», — добавляет Фиранчук.

По оценкам Гнидченко, почти половина 4-процентного прироста годового китайского экспорта в Россию была связана с необычно высокими объемами поставок в сентябре-октябре, вызванными ажиотажным спросом россиян на автомобили и строительную технику на ожиданиях резкого роста утилизационного сбора. «Это, с одной стороны, указывает на то, что при появлении дополнительной потребности в китайских товарах можно обеспечить быстрое наращивание импорта (то есть санкции не выступают существенным препятствием), но, с другой стороны, подчеркивает, что в целом рынок близок к насыщению, поскольку рост импорта из Китая на 2% (без учета эффекта утильсбора) заметно ниже роста экономики России», — считает Гнидченко.

Рост китайских поставок по таким позициям, как оборудование, механизмы, техника, обусловлен в том числе повышенным спросом со стороны России из-за расширения выпуска в целом ряде отраслей, отмечает Фиранчук. «Китай действительно стал основным поставщиком техники для большинства отраслей России. Возможности Китая насытить российский рынок большинством позиций машин и оборудования ограничены только российским спросом», — говорит он. В целом доля российского рынка в экспорте Китая составляет около 3,5% и лишь по немногим позициям превышает 10%, резюмирует эксперт.