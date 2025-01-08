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Война санкций ,  
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FT рассказала об успехе китайских перевозчиков из-за решения России

Сюжет
Война санкций
Разрешение китайским авиакомпаниям пользоваться российским воздушным пространством позволяет им нарастить свое присутствие в Западной Европе на фоне падения числа и приостановки рейсов европейских перевозчиков, выяснила FT
Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press

Китайские авиаперевозчики активно развивают экспансию в Европу благодаря разрешению пролета над российским воздушным пространством. За первые девять месяцев прошлого года государственные Air China, China Eastern и China Southern нарастили перелеты в Европу в среднем на треть по сравнению с 2019-м, сообщает Financial Times.

В 2022-м ЕС закрыл для самолетов российских авиакомпаний свое воздушное пространство, Россия ввела аналогичные ответные меры против европейских перевозчиков. Это решение способствовало успеху китайских авиакомпаний.

По данным издания, такие европейские перевозчики, как Scandinavian Airlines, Lufthansa, British Airways и Virgin Atlantic, вообще приостановили некоторые маршруты по причине расходов из-за избегания российского пространства.

На китайские авиакомпании запрет не распространяется, поэтому они не только увеличили количество рейсов, но и стали предлагать более дешевые билеты, несмотря на постоянные сообщения об убытках, отметила FT.

В результате, как подсчитал аналитик по исследованиям акций DBS Джейсон Сум, пассажиропоток трех основных китайских межконтинентальных перевозчиков между Китаем и Западной Европой в октябре вырос на 18% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

Какие авиакомпании приостановили полеты в некоторые города России
Бизнес
Фото:Алексей Кузнецов / Shutterstock

Европейских перевозчиков это не устраивает. По мнению генерального директора нидерландской компании KLM Марьян Ринтел, руководство ЕС должно принять финансовые меры, которые будут способствовать честной конкуренции европейских авиакомпаний с китайскими. Так, облет России увеличивает время полета на два—четыре часа и цены на билеты. В результате китайские перевозчики получили «несправедливое» преимущество и используют более короткие северные маршруты в Европу и Северную Америку через российское небо.

После начала военной операции на Украине Росавиация запретила использовать воздушное пространство России без специального разрешения самолетам из 36 стран, в том числе Евросоюза. Это решение стало ответной мерой на закрытие неба над европейскими государствами для российских самолетов.

Россия считает европейские санкции незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в экономике России из-за ограничений возникают проблемы, но происходит адаптация к ним. Кроме того, они наносят вред и европейской стороне, отмечал Песков.

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Мария Гусарова Мария Гусарова
Китай Россия Европа перелеты Авиакомпании
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