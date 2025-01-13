 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Товарооборот между Китаем и Россией обновил рекорд

Товарооборот между Китаем и Россией вырос до $244,8 млрд и обновил рекорд
Объем торговли между двумя странами в 2024 году достиг $244,8 млрд. Это стало новым рекордом в истории отношений двух стран. За предыдущий год товарооборот составлял рекордные $240,1 млрд
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Товарооборот между Китаем и Россией в 2024 году вырос на 1,9% в долларовом выражении, до $244,8 млрд, следует из данных таможни КНР.

Это стало новым рекордом в истории отношений двух стран. За предыдущий год объем торговли составлял $240,1 млрд. В юаневом выражении товарооборот между Пекином и Москвой увеличился на 2,9%.

Экспорт из Китая в Россию вырос на 4,1%, до $115,5 млрд, импорт из России остался на прежнем уровне — $129,3 млрд.

Китайский экспорт в Россию лишь ненамного оказался ниже совокупного экспорта во все страны (5% против 7,1%).

Китай охватил бум с тропическим дурианом и другими «товарами из России»
Бизнес
Фото:Tingshu Wang / Reuters

На долю Китая по-прежнему приходится более трети российской внешней торговли, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. По данным ведомства, крупнейшими торговыми партнерами России в январе—октябре прошлого года были Китай (33,8% от товарооборота России), Индия (8,8%) и Турция (8,3%). Из общего товарооборота России за десять месяцев 2024 года, $584 млрд, на долю Китая пришлось около $197 млрд, Индии — $51 млрд, Турции — $48 млрд.

В декабре агентство Reuters со ссылкой на данные китайской таможни сообщало, что экспорт из Китая в Россию в юаневом выражении в ноябре снизился на 10,5% по сравнению с прошлым годом после 24-процентного роста в октябре. Это было первое снижение за четыре месяца. Импорт в Китай из России также сократился на 7,4% после падения на 4,3% в октябре. В целом объем торговли между странами в ноябре составил 145,9 млрд юаней ($20,14 млрд), что на 5% меньше, чем в предыдущем месяце.

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Елена Чернышова
Китай Россия товарооборот торговля
Материалы по теме
Китай нарастил экспорт пива в Россию и вошел в тройку главных поставщиков
Экономика
Россия перенаправила экспорт сжиженного газа в Азию перед санкциями ЕС
Бизнес
США увеличили импорт комплектующих для самолетов из России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Медведев оценил возможность «германского варианта» для решения по УкраинеПолитика, 10:58
Скандальный рекламщик Benetton умер от редкой болезниОбщество, 10:57
Что мотивирует IT-разработчиков создавать коллаборацииОтрасли, 10:56
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:50
Как заставить нейросеть работать за себяРБК и Yandex Cloud, 10:50
Названы самые популярные направления России для путешествий на Новый годНедвижимость, 10:48
UFC допустила перенос турнира из-за пожаров в КалифорнииСпорт, 10:44
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Отправленный Маском в зону пожаров караван Cybertruck попал на видеоПолитика, 10:43
Против компании подали коллективный иск. Как бизнесу себя защититьPro, 10:43
Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по станции «Турецкого потока»⁠Политика, 10:31
ЦБ исключил заморозку вкладов для борьбы с инфляциейЭкономика, 10:29
Коротко, но емко. 5 горячих вопросов к «подогретой» Omoda S5 GTАвто, 10:28
Яркие цвета и ассистенты: 5 фактов об обновленном кроссовере Omoda C5Autonews, 10:28
Чем листинг токенов важен биржам и как они отбирают проектыКрипто, 10:27