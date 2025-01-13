Товарооборот между Китаем и Россией обновил рекорд

Товарооборот между Китаем и Россией вырос до $244,8 млрд и обновил рекорд

Объем торговли между двумя странами в 2024 году достиг $244,8 млрд. Это стало новым рекордом в истории отношений двух стран. За предыдущий год товарооборот составлял рекордные $240,1 млрд

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Товарооборот между Китаем и Россией в 2024 году вырос на 1,9% в долларовом выражении, до $244,8 млрд, следует из данных таможни КНР.

Это стало новым рекордом в истории отношений двух стран. За предыдущий год объем торговли составлял $240,1 млрд. В юаневом выражении товарооборот между Пекином и Москвой увеличился на 2,9%.

Экспорт из Китая в Россию вырос на 4,1%, до $115,5 млрд, импорт из России остался на прежнем уровне — $129,3 млрд.

Китайский экспорт в Россию лишь ненамного оказался ниже совокупного экспорта во все страны (5% против 7,1%).

На долю Китая по-прежнему приходится более трети российской внешней торговли, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. По данным ведомства, крупнейшими торговыми партнерами России в январе—октябре прошлого года были Китай (33,8% от товарооборота России), Индия (8,8%) и Турция (8,3%). Из общего товарооборота России за десять месяцев 2024 года, $584 млрд, на долю Китая пришлось около $197 млрд, Индии — $51 млрд, Турции — $48 млрд.

В декабре агентство Reuters со ссылкой на данные китайской таможни сообщало, что экспорт из Китая в Россию в юаневом выражении в ноябре снизился на 10,5% по сравнению с прошлым годом после 24-процентного роста в октябре. Это было первое снижение за четыре месяца. Импорт в Китай из России также сократился на 7,4% после падения на 4,3% в октябре. В целом объем торговли между странами в ноябре составил 145,9 млрд юаней ($20,14 млрд), что на 5% меньше, чем в предыдущем месяце.