ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,76 64,55 EUR Нал. 75,55 74,16 USD Бирж. 65,15 -0,34 EUR Бирж. 74,69 -0,73 USD ЦБ. 65,31 -0,51 EUR ЦБ. 75,37 +0,05 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6560,60 -83,63 IMOEX 2309,88 -1,49% RTSI 1117,51 -0,84% Brent 79,71 -0,56% DJIA 25332,52 -0,44% Nasdaq 7491,98 +0,59%
WSJ узнала о готовности Меркель поддержать строительство СПГ-терминала
Лента новостей
Акции «Яндекса» упали после сообщений о законопроекте по доле иностранцев 18:46, Финансы Болтон обсудил с Патрушевым соглашения России и США о вооружениях 18:44, Политика Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 18:27, РБК и Мираторг Обвиненная из-за выборов бухгалтер ФАН пожелала Америке «стать великой» 18:23, Общество Украина, Черногория, Норвегия и Албания продлили санкции против России 18:21, Политика АвтоВАЗ за девять месяцев получил 5,4 млрд руб. прибыли 18:19, Бизнес Написавший письмо Трампу депутат получит пост арестованного зама Аксенова 18:19, Политика 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 18:12, РБК и Lenovo МГУ получил право культивировать наркосодержащие растения в учебных целях 18:11, Общество Аксенов заявил о необходимости вооружить охрану в школах Крыма 18:05, Общество Стоимость криптовалюты Ravencoin выросла на 315% за две недели 18:00, Крипто WSJ узнала о готовности Меркель поддержать строительство СПГ-терминала 17:59, Экономика Матвиенко потребовала ответа Норвегии за арест сотрудника Совфеда 17:59, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 17:58, РБК и Экспострой на Нахимовском Иск властей Калининграда к строителям стадиона на 1,5 млрд руб. отклонили 17:47, Общество Путин напомнил о находящемся всегда в составе России Севастополе 17:46, Политика Трамп назвал чрезвычайной ситуацию с «караваном» мигрантов на границе 17:39, Политика Обвиняемого в растрате главу «Компьюлинка» отправили под домашний арест 17:34, Общество Индексы США открыли сессию ростом и тут же развернулись вниз: что дальше 17:31, Quote Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 17:30, РБК и Barilla Медведев призвал избегать «очковтирательства» при внедрении инноваций 17:30, Экономика МИД анонсировал переправку 60 военных инструкторов и оружия в ЦАР 17:29, Политика Саакашвили рассказал о жизни в Амстердаме 17:20, Общество Долю иностранцев в новостных агрегаторах предложили ограничить 20% 17:16, Технологии и медиа У криптобирж начались проблемы: очередная платформа сократила штат 17:13, Крипто Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 17:08, РБК и Volkswagen МЧС закроет последние региональные центры до конца года 17:07, Общество Врачи перевели Аниту Цой в реанимацию после операции 17:05, Общество
WSJ узнала о готовности Меркель поддержать строительство СПГ-терминала
Экономика, 17:59
0
WSJ узнала о готовности Меркель поддержать строительство СПГ-терминала
По данным издания, поддержав продвигаемый Трампом проект, канцлер Германии рассчитывает защитить от американских санкций газопровод «Северный поток-2»
Ангела Меркель (Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / ТАСС)

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена предоставить государственную поддержку проекту строительства в городе Штаде в устье Эльбы терминала для приема доставляемого из США сжиженного природного газа (СПГ), сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники. По данным издания, о готовности поддержать проект Меркель заявила на встрече с группой депутатов бундестага.

В середине октября за поддержкой к властям Германии обратилось руководство международного консорциума, планирующего построить терминал рядом с Гамбургом, обеспечив его подключением к газовым сетям Германии.

По мнению ряда экономистов, проект стоимостью около ​€500 млн относится к числу неокупаемых, так как поставляемый из России газ обходится дешевле. А потребности в СПГ, как следует из исследования Кёльнского университета, могут быть покрыты за счет уже существующего терминала в Нидерландах.

В ходе встречи с парламентариями Меркель, как сообщают источники WSJ, также признала, что новый СПГ-терминал на протяжении многих лет будет нуждаться в поддержке со стороны государства. Тем не менее намерение поддержать проект Меркель оценивает не как свое поражение, но стратегическое решение, способное окупиться в долгосрочной перспективе.

В частности, источники WSJ отмечают, что поддержка властями Германии проекта строительства терминала, способного принимать СПГ из США, может сгладить противоречия между Берлином и Вашингтоном и, возможно, защитить от американских санкций трубопровод «Северный поток-2», по которому в страну будет поступать дешевый газ из России.

​В какой именно форме может быть оказана господдержка — выплата субсидий, предоставление ссуд, кредитов или гарантий, защита вложений инвесторов и так далее — пока неизвестно. Однако источники WSJ утверждают, что принципиальное решение о скорейшем рассмотрении заявки властями Германии уже принято, а окончательное «добро» может быть дано еще до конца года.

​По словам генерального директора LNG Stade Манфреда Шуберта, в случае получения финансирования до конца текущего года терминал может быть введен в эксплуатацию к 2023 году.

В августе 2018 года WSJ сообщала, что США почти закончили разработку санкций против строительства «Северного потока-2». По данным издания, ограничения для компаний, которые участвуют в реализации проекта, могут ввести уже через несколько недель. Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой этого газопровода. Так, в июле он заявил, что Германия станет «заложницей» России, когда «Северный поток-2» будет завершен.

В сентябре глава Минэнерго США Рик Перри говорил, что США выступают против строительства «Северного потока-2», так как после его постройки две трети необходимого ей газа Германия будет получать из одного источника.

Проект «Северного потока-2» — это две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые пройдут по дну Балтийского моря через территориальные воды или исключительную экономическую зону Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Ангела Меркель , Германия , СПГ
Главное
Написавший письмо Трампу депутат получит пост арестованного зама Аксенова Политика
Материалы по теме
В Германии заявили о важности «Северного потока-2» Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2» несмотря на санкции Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter