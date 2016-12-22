WSJ узнала о готовности Меркель поддержать строительство СПГ-терминала

По данным издания, поддержав продвигаемый Трампом проект, канцлер Германии рассчитывает защитить от американских санкций газопровод «Северный поток-2»

Ангела Меркель (Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / ТАСС)

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена предоставить государственную поддержку проекту строительства в городе Штаде в устье Эльбы терминала для приема доставляемого из США сжиженного природного газа (СПГ), сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники. По данным издания, о готовности поддержать проект Меркель заявила на встрече с группой депутатов бундестага.

В середине октября за поддержкой к властям Германии обратилось руководство международного консорциума, планирующего построить терминал рядом с Гамбургом, обеспечив его подключением к газовым сетям Германии.

По мнению ряда экономистов, проект стоимостью около ​€500 млн относится к числу неокупаемых, так как поставляемый из России газ обходится дешевле. А потребности в СПГ, как следует из исследования Кёльнского университета, могут быть покрыты за счет уже существующего терминала в Нидерландах.

В ходе встречи с парламентариями Меркель, как сообщают источники WSJ, также признала, что новый СПГ-терминал на протяжении многих лет будет нуждаться в поддержке со стороны государства. Тем не менее намерение поддержать проект Меркель оценивает не как свое поражение, но стратегическое решение, способное окупиться в долгосрочной перспективе.

В частности, источники WSJ отмечают, что поддержка властями Германии проекта строительства терминала, способного принимать СПГ из США, может сгладить противоречия между Берлином и Вашингтоном и, возможно, защитить от американских санкций трубопровод «Северный поток-2», по которому в страну будет поступать дешевый газ из России.

​В какой именно форме может быть оказана господдержка — выплата субсидий, предоставление ссуд, кредитов или гарантий, защита вложений инвесторов и так далее — пока неизвестно. Однако источники WSJ утверждают, что принципиальное решение о скорейшем рассмотрении заявки властями Германии уже принято, а окончательное «добро» может быть дано еще до конца года.

​По словам генерального директора LNG Stade Манфреда Шуберта, в случае получения финансирования до конца текущего года терминал может быть введен в эксплуатацию к 2023 году.

В августе 2018 года WSJ сообщала, что США почти закончили разработку санкций против строительства «Северного потока-2». По данным издания, ограничения для компаний, которые участвуют в реализации проекта, могут ввести уже через несколько недель. Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой этого газопровода. Так, в июле он заявил, что Германия станет «заложницей» России, когда «Северный поток-2» будет завершен.

В сентябре глава Минэнерго США Рик Перри говорил, что США выступают против строительства «Северного потока-2», так как после его постройки две трети необходимого ей газа Германия будет получать из одного источника.

Проект «Северного потока-2» — это две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые пройдут по дну Балтийского моря через территориальные воды или исключительную экономическую зону Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.