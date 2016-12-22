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Минэнерго США призвало Россию не влиять на политику за счет нефти и газа
Экономика, 18:18
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Минэнерго США призвало Россию не влиять на политику за счет нефти и газа
Глава Минэнерго США Рик Перри признал наличие у России и США разногласий, но выразил уверенность, что две страны смогут работать вместе ради сохранения энергетической безопасности на мировом рынке
Рик Перри (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Власти США надеются на сотрудничество с Россией, несмотря на наличие разногласий, заявил министр энергетики США Рик Перри на встрече со своим российским коллегой Александром Новаком.

«Я очень хочу, чтобы этой встречей у нас открылась новая глава для новых возможных областей взаимодействия», — сказал американский министр, передает корреспондент РБК.

Перри отметил, что Россия, как и США, обладает огромными энергоресурсами, а потому необходимо, чтобы две державы, занимающие ведущие позиции в сфере добычи нефти и газа, работали вместе, в том числе и над сохранением энергетической безопасности на мировом рынке.

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«Поэтому мы призываем, чтобы Россия занимала ответственную позицию как ответственный поставщик и не допускала влияние наличия энергоресурсов на рынки и в целом на политику», — сказал Перри.

​Американский министр в очередной раз подчеркнул, что власти США выступают против строительства газопровода «Северный поток-2», по которому российский газ планируется поставлять в Европу.

​«Мы выступаем против «Северного Потока-2», который будет означать две трети импорта этого ресурса через единственный канал и может оказаться слабым местом или бутылочным горлышком, если что-то пойдет не так. Я абсолютно уверен, что мы сможем найти пути и точки соприкосновения, проявить разумные подходы и будем прилагать совместные усилия, чтобы сделать этот мир лучше», — сказал Перри.

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По словам Перри, в случае дальнейшей реализации «Северного потока-2» США могут ввести санкции против этого проекта, не исключив возможность других дополнительных ограничений. «Это общая позиция, но мы стремимся не дойти до этого. Наши с Россией интересы совпадают: мы хотим, чтобы люди, проживающие в мире, жили в странах со свободной экономикой, пользовались всеми благами», — сказал Перри.

Александр Новак заявил, что Россия обеспокоена возможностью появления санкций против «Северного потока-2». Однако он согласился с тем, что энергетика не должна быть инструментом политического давления, но заметил, что право выбора поставщика должно оставаться за покупателями энергоресурсов. По словам Новака, Россия уверена в конкурентоспособности своего газа в Европе и не предпринимает никаких мер против поставок сжиженного природного газа из США, передает корреспондент РБК.

«Я рад, что у нас с вами очень похожие взгляды на то, что энергетика не должна быть инструментом давления, потребитель должен иметь право выбирать источник поставок», — сказал Новак.

Российский министр также пригласил Перри принять участие в мероприятиях Российской энергетической недели, которая должна пройти в октябре 2018 года.

Авторы: Алина Фадеева, Евгений Калюков.
Теги: Александр Новак , Рик Перри , «Северный поток – 2»
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