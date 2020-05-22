Москва потеряла почти 70 млрд руб. доходов из-за нерабочего апреля

Влияние пандемии

Падение этих доходов московского бюджета произошло из-за нерабочих дней с 30 марта 2020 года, ограничительных мер в режиме повышенной готовности и предоставленной бизнесу отсрочки по налогам, отмечают в департаменте финансов.

Основная часть корпоративных платежей в первом квартале года выплачивается в бюджет Москвы, исходя из финансовых показателей предприятий и организаций за прошлый год, поэтому на них не так повлияла пандемия, пояснили в мэрии.

Общая сумма налоговых поступлений за январь—апрель 2020 года снизилась незначительно — на 5,3%, или 43,2 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составила 779 млрд руб. До пандемии мэрия рассчитывала на рост на 8% за этот период.

Расходы по госпрограмме «Столичное здравоохранение» увеличены на 96,8% за четыре месяца 2020-го по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 191,7 млрд руб. «С учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) затраты на здравоохранение в Москве в январе—апреле 2020 года составили 260,9 млрд руб.», — уточнили в мэрии.

По итогам года потери столичного бюджета достигнут 600 млрд руб., спрогнозировал ранее заместитель мэра Владимир Ефимов. Приостановлены проекты по благоустройству на сумму 350 млрд руб.: ремонт дорог и городских объектов, культурные, спортивные и праздничные мероприятия. Часть средств, по словам заммэра, пойдет на перепрофилирование больниц под прием пациентов с коронавирусом и закупку средств защиты.

Экономика Москвы чувствует себя лучше многих других благодаря диверсификации и большому потребительскому спросу, подчеркивал Ефимов. Мэрия ожидала увеличения валового регионального продукта (ВРП) города на 2,3–3,4% в год и роста реальной зарплаты на 2,9–3,2% ежегодно, следует из прогноза социально-экономического развития столицы на 2020-й и плановый период 2021 и 2022 годов.

До пандемии безработица в Москве была самой низкой в стране. Регистрируемый службой занятости уровень составлял 0,4%, а по методологии Международной организации труда (МОТ) — 1,5%. К концу апреля безработица выросла до 0,66%, сообщал глава центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут. В период карантина пособие по безработице в Москве увеличено до 19,5 тыс. руб. в месяц. Сейчас его получают более 40,5 тыс. москвичей, потерявших работу из-за коронавируса. Всего в столице стоят на учете около 128 тыс. безработных.

