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Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

На паузе находятся проекты по благоустройству Москвы на сумму 350 млрд руб., сообщили власти. Часть этих средств пойдет на перепрофилирование больниц под прием пациентов с коронавирусом и закупку дезинфицирующих средств
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передают «Ведомости».

«Мы не можем не реагировать на складывающуюся ситуацию, и расходы, связанные с благоустройством, с мероприятиями развития, с не первоочередными инвестиционными проектами, мы уже поставили на паузу», — сообщил он.

Информацию подтвердил изданию и заммэра по ЖКХ Петр Бирюков. По его словам, работы по благоустройству города приостановлены по указанию мэра Москвы до особого распоряжения.

Всего на паузе находятся проекты на сумму 350 млрд руб., сообщил Ефимов. Среди них культурно-массовые, спортивные, деловые и праздничные и зарубежные мероприятия, а также ремонт дорог и городских объектов. Помимо этого, Москва уменьшит расходы на обновление городского пассажирского транспорта и ремонт трамвайных путей.

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Часть средств из бюджета будет направлена на первоочередные в ситуации с коронавирусом мероприятия. В частности, 26,5 млрд руб. из запланированных на благоустройство Москвы расходов пойдет в том числе на перепрофилирование больниц под пациентов с COVID-19 и закупку дезинфицирующих средств для обработки домов и общественных мест, сообщил Ефимов.

В Москве на фоне распространения коронавируса 11 апреля приостановили проведение всех работ по благоустройству. Во время действия ограничений будут выполняться только аварийные работы и работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности города. В том числе на время действия режима самоизоляции власти приостановили работы во дворах в рамках программы «Мой район», чтобы не создавать дискомфорт жителям столицы, вынужденным проводить все время дома.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: благоустройство Москвы, коронавирус
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