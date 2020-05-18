Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

На паузе находятся проекты по благоустройству Москвы на сумму 350 млрд руб., сообщили власти. Часть этих средств пойдет на перепрофилирование больниц под прием пациентов с коронавирусом и закупку дезинфицирующих средств

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Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передают «Ведомости».

«Мы не можем не реагировать на складывающуюся ситуацию, и расходы, связанные с благоустройством, с мероприятиями развития, с не первоочередными инвестиционными проектами, мы уже поставили на паузу», — сообщил он.

Информацию подтвердил изданию и заммэра по ЖКХ Петр Бирюков. По его словам, работы по благоустройству города приостановлены по указанию мэра Москвы до особого распоряжения.

Всего на паузе находятся проекты на сумму 350 млрд руб., сообщил Ефимов. Среди них культурно-массовые, спортивные, деловые и праздничные и зарубежные мероприятия, а также ремонт дорог и городских объектов. Помимо этого, Москва уменьшит расходы на обновление городского пассажирского транспорта и ремонт трамвайных путей.