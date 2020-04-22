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В Москве с начала самоизоляции безработица выросла на 45%

Глава центра занятости населения «Моя работа» сообщил, что уровень безработицы в Москве за три недели вырос до 0,66%. До начала пандемии коронавируса он составлял 0,44%
Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»
Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 0,66%. По сравнению с показателем до начала пандемии (0,44%) он вырос на 45%. Об этом директор столичного центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, центр занятости не наблюдает сейчас массовых увольнений. «Компании либо отправляют на простой, любо делают нерабочие дни», — пояснил Шкут.

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На уточнение ведущего, что 12% москвичей сообщили, что потеряли работу, глава центра занятости заявил, что, по его мнению, это излишне много. «У нас экономически активного населения в Москве 7,9 млн человек. Вы уже говорите, что миллион москвичей [потеряли работу]… на данный момент у нас такой статистики нет. Мы можем прогнозировать, если такая ситуация будет по-прежнему в стране и городе, конечно, рынок труда будет крайне сложным. Будет тяжело не только трудоустроиться, в целом людям будет тяжело. Но про миллион точно не смогу дать комментарий», — отметил Шкут.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В московском оперативном штабе по противодействию распространению инфекции сообщили, что сейчас 17,9 тыс. москвичей официально признаны безработными, более 14 тыс. из них уже получают пособия. С 26 марта центр занятости трудоустроил 1364 человека, утверждают представители штаба.

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Президент Владимир Путин распорядился поднять размер пособия по безработице до уровня МРОТ — 12 130 тыс. руб. В Москве выплаты для безработных составляют 19,5 тыс. руб, в Подмосковье — 15 тыс. Столичный мэр Сергей Собянин также распорядился упростить процедуру получения пособий. В частности, он отменил требование дважды подтвердить безрезультатность попыток трудоустройства и сократил срок от подачи заявки до получения пособия — теперь он составляет три-пять дней. Однако согласно исследованию социальных эффектов пандемии COVID-19, большинство россиян (70%) не получили поддержку государства. Многие из них (16% опрошенных) заявили, что столкнулись с проблемами при оформлении заявок. Речь идет о сборе справок, невозможности стать на учет в качестве безработного, закрытии отделов кадров из-за коронавируса, сбоях в работе сайтов предприятий.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: безработица, центр занятости населения, Москва, пандемия
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