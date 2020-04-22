В Москве с начала самоизоляции безработица выросла на 45%

Глава центра занятости населения «Моя работа» сообщил, что уровень безработицы в Москве за три недели вырос до 0,66%. До начала пандемии коронавируса он составлял 0,44%

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 0,66%. По сравнению с показателем до начала пандемии (0,44%) он вырос на 45%. Об этом директор столичного центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, центр занятости не наблюдает сейчас массовых увольнений. «Компании либо отправляют на простой, любо делают нерабочие дни», — пояснил Шкут.

На уточнение ведущего, что 12% москвичей сообщили, что потеряли работу, глава центра занятости заявил, что, по его мнению, это излишне много. «У нас экономически активного населения в Москве 7,9 млн человек. Вы уже говорите, что миллион москвичей [потеряли работу]… на данный момент у нас такой статистики нет. Мы можем прогнозировать, если такая ситуация будет по-прежнему в стране и городе, конечно, рынок труда будет крайне сложным. Будет тяжело не только трудоустроиться, в целом людям будет тяжело. Но про миллион точно не смогу дать комментарий», — отметил Шкут.