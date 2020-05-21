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Власти Москвы назвали число получающих повышенное пособие по безработице

Фото: Замир Усманов / Global look Press
Фото: Замир Усманов / Global look Press

Повышенное пособие по безработице получают более 40,5 тыс. москвичей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Такое повышенное пособие ввели в Москве по поручению мэра Сергея Собянина. Компенсационные выплаты положены тем, кто потерял работу из-за ситуации с коронавирусом. Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19,5 тыс. руб.

Всего в столице зарегистрированы около 128 тыс. безработных, вставших на учет.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Центры занятости населения работают в дистанционном формате, жителям доступны базы вакансий, курсы переквалификации, а также возможность оформления повышенного пособия по безработице», — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В начале апреля Собянин заявил, что москвичи, потерявшие работу из-за ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке. Мэр поручил отказаться от подтверждения двух неуспешных попыток устроиться на работу и сократить сроки перечисления выплат от подачи заявки до 3–5 дней.

Теги: безработица, Москва, Анастасия Ракова
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