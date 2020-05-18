Власти Москвы назвали потери бюджета из-за мер против коронавируса

По словам заместителя столичного мэра Владимира Ефимова, кризис только начинается, а прогнозировать сроки его окончания пока не получается

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Снижение доходов московского бюджета за первые четыре месяца составило 7,6% на фоне последствий пандемии коронавируса, хотя изначально в мэрии рассчитывали на рост в 8%. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал заместитель столичного градоначальника Владимир Ефимов.

По его словам, в абсолютных цифрах московский бюджет недополучил 140 млрд руб., а по итогам года эта сумма может достичь 600 млрд руб. «Две трети из этой суммы придется на недополученный налог на прибыль, пятая часть — на НДФЛ», — сказал чиновник. По словам Ефимова, часть недополученных средств — «это наше осознанное решение».

«Поступления по налогу на имущество организаций снизились на 16%, по земельному налогу — на 11%, по торговому сбору — на 23% по сравнению с четырьмя месяцами 2019 года. Сильнее всего просели неналоговые доходы — их собрано почти на 20% меньше», — добавил заместитель мэра.

При этом Ефимов считает, что экономика Москвы чувствует себя лучше многих других регионов благодаря диверсифицированной структуре и большому потребительскому спросу.

Заместитель мэра предположил, что кризис только начинается. «Пока нет четкого понимания, когда мы сможем снять ограничения, что-то прогнозировать очень тяжело. Уже сейчас можно говорить о том, что нас ждет снижение ВРП на 5–6%, хотя прогноз на этот год был обратный: рост почти на 3%», — добавил Ефимов.

Также он сообщил о том, что в связи со сложившейся ситуацией на паузе находятся различные столичные проекты на сумму 350 млрд руб. Среди них культурно-массовые, спортивные, деловые, праздничные и зарубежные мероприятия, а также ремонт дорог и городских объектов. Часть этих средств пойдет на перепрофилирование больниц под прием пациентов с коронавирусом и закупку дезинфицирующих средств.