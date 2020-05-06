Глава Минфина спрогнозировал дефицит бюджета России на уровне 4% ВВП

Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП. Об этом сообщил в интервью газете «Ведомости» министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, существует несколько не очень оптимистичных сценариев. Силуанов отметил, что Минфин в текущем году взял сценарий сокращения ВВП на 5%, что также соответствует оценкам Центробанка.

По словам министра, доходы бюджета будут ниже примерно на 4 трлн руб., чем планировалось. Снижение нефтегазовых расходов по сравнению с их базовым уровнем составит 1,5 трлн, еще примерно на 2 трлн руб. снизятся ненефтегазовые доходы.

На финансирование дополнительных расходов, связанных с поддержкой экономики планируется направить доходы, полученные от сделки по приобретению Сбербанка у Центробанка. По словам Силуанова, в текущем году эта сумма составит 1,07 трлн руб. Министр счел необходимым остановиться на увеличении расходов.

«Плюс остатки, которые перешли с прошлого года, — 1,1 трлн руб., из них часть будет потрачена. В этом году нельзя допустить значительного неисполнения бюджета, хотя форс-мажор, с которым мы столкнулись, влияет на ход контрактации и, конечно, на освоение бюджетных ресурсов», — пояснил Силуанов.

В начале апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение ВВП России на уровне кризиса 2009 года. В частности, по его мнению, возможно развитие умеренного сценария, при котором падение ВВП составит 3-5%. В таком случае властям придется пойти на «нестандартные поддержки экономики, в том числе и на прямые субсидии отдельным отраслям», говорил Кудрин.