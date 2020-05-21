В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире

После первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая. Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 24» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Это спринт, в котором странам нужно бежать вместе в знак солидарности друг с другом. Вирус находится в каждой стране», — сказала представитель организации.

По словам Вуйнович, пандемию не удастся установить, пока она не пройдет по всем уголкам мира. Представитель ВОЗ отметила, что Россия приняла весь комплекс мер по сдерживанию пандемии внутри страны, и сильной эпидемиологической службе удалось своевременно сделать необходимые шаги.

При этом по-прежнему существует опасность и риск заболевания коронавирусом, в связи с чем необходимо соблюдать меры предосторожности, добавила Вуйнович.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что суточный прирост новых случаев заражения во всем мире составил 106 тыс. случаев — самое большое число за с момента начала вспышки коронавируса. Он отметил, что почти две трети всех новых заражений в эти сутки пришлось всего на четыре страны, не назвав их.

В середине мая глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявила, что предстоящей осенью европейские страны могут столкнуться с новой волной эпидемии коронавируса, к которой необходимо готовиться. По ее словам Клюге, в некоторых европейских странах, в том числе во Франции, Великобритании и Италии эпидемия пошла на спад, однако отмена ограничений может быть поспешным решением.