Бизнес назвал главные препятствия для получения господдержки

Ситуация с поддержкой МСП
- Малый и средний бизнес чаще всего сталкивается с отказами при попытке получить кредиты под 0% на зарплаты — 38% опрошенных не удалось их получить;
- 32% опрошенных не удалось договориться с банком о беспроцентной отсрочке на полгода, 25% столкнулись с отказом в отсрочке начисления процентов по льготной ставке;
- 34% не удалось договориться об отсрочке арендной платы;
- 30% компаний отказали в грантах на выплату зарплат из расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), или 12,1 тыс. руб. на одного сотрудника.
27% заявлений о получении госпомощи поступило от предприятий, не отвечающих критериям для выделения господдержки, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). Первые гранты получили 44 тыс. индивидуальных предпринимателей без сотрудников на общую сумму более 500 млн руб. (данные по состоянию на конец апреля). Всего на эти цели предусмотрено выделить 81 млрд руб. Безвозмездные гранты на выплату зарплат охватят только 28% предприятий малого и среднего бизнеса, отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов.
- 54% МСП не смогли рассчитывать на снижение тарифов страховых взносов.
Как следует из опроса ЦСР, в топ-5 проблем МСП для получения господдержки вошли бюрократия, отсутствие понятного механизма предоставления помощи, несговорчивость арендодателей, отказы банков и отсутствие уступок со стороны ФНС.
Налоговая служба запустила специальный сервис, где можно пройти тест и проверить, может ли предприятие претендовать на льготные условия, и ответила на часто задаваемые вопросы.
Большинство не получило поддержку
Чаще всего о необходимости господдержки говорят на предприятиях сельского хозяйства, недвижимости и строительства, финансов, инвестиций и страховой деятельности, тяжелой промышленности и фармацевтики. Фармпроизводители испытывают трудности из-за ограничений производства субстанций в Китае и Италии — это крупнейшие поставщики. Страховые компании ждут основной удар в следующем году, когда завершатся действующие договоры страхования и компании начнут экономить на соцпакетах, поясняли ранее эксперты Deloitte.
Правительство определило список пострадавших отраслей по основным кодам вида деятельности (ОКВЭД), которые указаны в ЕГРЮЛ. Падение выручки по видам деятельности при предоставлении помощи не учитывается, обращали внимание предприниматели и эксперты. ОКВЭД же изначально играли чисто статистическую роль и часто не совпадают с фактическими видами деятельности, поэтому часть компаний из пострадавших от кризиса отраслей не может рассчитывать на господдержку
Среди компаний, на которые не распространились меры поддержки, наиболее востребовано освобождение от плановых проверок до конца 2020 года — 75% опрошенных; снижение страховых взносов для всех МСП — 64% хотят воспользоваться; возможность договориться о реструктуризации по кредитам — 63% респондентов планируют договориться с банком; 33% планируют бесплатно получить сертификат о форс-мажоре по внешнеторговым контрактам.
- 80% крупного бизнеса хотели бы получить отсрочку по налогам и страховым взносам, но половина попытавшихся уже получила отказ.
Больше всего компании, на которых не распространяются меры поддержки, надеются на расширение списка пострадавших отраслей, субсидии на выплату зарплат сотрудникам, другую финансовую и правовую помощь и льготные кредиты.
Бизнес приостанавливает увольнения из-за льгот
Негативные настроения в бизнес-среде достигли уровня кризиса 2015 года, показало ранее исследование Deloitte. ЦСР отмечает дальнейшее ухудшение ожиданий и высокий уровень вероятности банкротств:
- 90% респондентов ожидают снижения выручки — на 5 п.п. больше, чем было в апреле;
- 32% компаний отмечают риски банкротства, наиболее уязвимы компании в сфере торговли и услуг (40% опрошенных).
В трудовой сфере, напротив, негативный фон сокращается, что связано с необходимостью сохранять штат ради получения субсидий, считают эксперты. Ряд мер господдержки напрямую связаны с сохранением рабочих мест — на уровне 90%, это субсидии на зарплаты и программы льготного кредитования.
- Доля компаний, планирующих увольнения, сократилась на 24 процентных пункта и составила 60% опрошенных. Сферы с высоким риском увольнений — туризм, гостиницы и рестораны;
- 66% компаний планируют урезать зарплаты — на 11 п.п. меньше, чем собирались это делать в апреле.
Количество безработных к концу 2020 года может достигнуть 12 млн, или 16% от общей численности трудоспособных граждан, оценил ЦСР. Это почти в 3,5 раза выше уровня 2019 года, когда, по данным Росстата, численность безработных составляла 3,5 млн, или 4,6%.
Реальные зарплаты сократятся почти на 18,5%, а среднемесячная начисленная зарплата снизится с 47,5 тыс. руб., по данным Росстата, в 2019-м до 41,9 тыс. руб. в 2020 году, прогнозирует ЦСР.
Эксперты выявили тенденцию усиления участия государства в экономике. Его доля в общей выручке компаний может вырасти на 0,5 п.п. и составить 27,5% в 2020 году, а доля малого и среднего бизнеса может сократиться на 1 п.п., до 16,1%, прогнозирует ЦСР. Сейчас вклад МСП в экономику составляет 21,9%, оценивал Росстат. Президент Владимир Путин ставил задачу увеличить этот показатель до 40% к 2025 году.
22% компаний восстановятся только в 2021 году. Топ-5 проблем, препятствующих выживанию: падение спроса и отток клиентов, долги, рост закупочных цен, уход с рынка (банкротство) поставщиков, нехватка оборотного капитала. Актуальные стратегии на ближайший год: развитие бизнеса за счет естественного роста, выход на новые рынки, поиск новых поставщиков, выпуск новой продукции или услуг, увеличение расходов на маркетинг и рекламу.