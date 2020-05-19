Бизнес назвал главные препятствия для получения господдержки

Часть рассчитывающих на помощь компаний столкнулась с бюрократией, отказами банков и несговорчивостью арендодателей, свидетельствует мониторинг ЦСР. О получении хотя бы одной меры господдержки сообщили всего 10% опрошенных

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Объявленные правительством меры господдержки охватили лишь малую часть бизнеса в России, следует из результатов еженедельного опроса ЦСР (есть у РБК). 75% участвующих в исследовании компаний отметили, что поддержка на них не распространяется, хотя большинству она нужна. А многие предприятия, на которые господдержка распространяется, столкнулись с отказами, выявил опрос.

В целом бизнес оценивает достаточность объявленной помощи как среднюю. В малом и среднем предпринимательстве (МСП) наиболее востребована отсрочка при уплате всех налогов, снижение с 30 до 15% страховых взносов, отсрочка при погашении кредитов без начисления процентов. В целом же в деловой среде наиболее востребованы целевые кредиты под 0% на зарплаты, мораторий на банкротства и дополнительные меры кредитования, включая госгарантии.

В среднем 10% компаний получили хотя бы одну меру поддержки, 10% находятся в процессе получения, 50% планируют получить помощь. В секторе МСП показатели несколько выше: одна из десяти компаний получила хотя бы одну меру поддержки, две из десяти — в процессе получения, семь из десяти рассчитывают ею воспользоваться.