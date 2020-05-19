Бизнес назвал главные препятствия для получения господдержки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 72,39 (-0,59) Quote, 13:01
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 79,17 (+0,23) Quote, 13:01
ЦСКА подтвердил возвращение Гончаренко в Москву Спорт, 16:38 Ученые подтвердили незаразность переболевших COVID-19 Общество, 16:36 Промышленный экспорт: семь правил выхода на международный рынок Pro, 16:35 Путин заявил о «заработавшем» портале госуслуг Общество, 16:27 СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков Общество, 16:18 Билл Гейтс рекомендует: книги, фильм с Брэдом Питтом и шоу о пандемии Стиль, 16:05 Как изменится туризм и гостиничный бизнес этим летом РБК и Центр поддержки экономики, 16:01 Как бороться с незаконными свалками Зеленая экономика, 16:00  «Кризису пока не видно конца». Как отмена карантина повлияет на биткоин Крипто, 15:56 На бирже BitMEX остановились торги Крипто, 15:53 У третьего футболиста в РПЛ нашли коронавирус Спорт, 15:48 Ученые выявили невосприимчивую к коронавирусу группу людей Общество, 15:41 Российский боец заявил о переговорах по поводу поединка с Тайсоном Спорт, 15:39 Минфин предложил продлить на год ЕНВД для индивидуальных предпринимателей Экономика, 15:31
Антикризисные меры ,  
0 

Бизнес назвал главные препятствия для получения господдержки

Часть рассчитывающих на помощь компаний столкнулась с бюрократией, отказами банков и несговорчивостью арендодателей, свидетельствует мониторинг ЦСР. О получении хотя бы одной меры господдержки сообщили всего 10% опрошенных
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Объявленные правительством меры господдержки охватили лишь малую часть бизнеса в России, следует из результатов еженедельного опроса ЦСР (есть у РБК). 75% участвующих в исследовании компаний отметили, что поддержка на них не распространяется, хотя большинству она нужна. А многие предприятия, на которые господдержка распространяется, столкнулись с отказами, выявил опрос.

В целом бизнес оценивает достаточность объявленной помощи как среднюю. В малом и среднем предпринимательстве (МСП) наиболее востребована отсрочка при уплате всех налогов, снижение с 30 до 15% страховых взносов, отсрочка при погашении кредитов без начисления процентов. В целом же в деловой среде наиболее востребованы целевые кредиты под 0% на зарплаты, мораторий на банкротства и дополнительные меры кредитования, включая госгарантии.

В среднем 10% компаний получили хотя бы одну меру поддержки, 10% находятся в процессе получения, 50% планируют получить помощь. В секторе МСП показатели несколько выше: одна из десяти компаний получила хотя бы одну меру поддержки, две из десяти — в процессе получения, семь из десяти рассчитывают ею воспользоваться.

ЦСР собирал данные путем структурированных и глубинных личных интервью в рамках еженедельного мониторинга настроений бизнеса. В опросе с 4 по 10 мая участвовали 2,5 тыс. компаний разного размерного класса из различных секторов экономики.

Ситуация с поддержкой МСП

  • Малый и средний бизнес чаще всего сталкивается с отказами при попытке получить кредиты под 0% на зарплаты — 38% опрошенных не удалось их получить;
  • 32% опрошенных не удалось договориться с банком о беспроцентной отсрочке на полгода, 25% столкнулись с отказом в отсрочке начисления процентов по льготной ставке;
  • 34% не удалось договориться об отсрочке арендной платы;
  • 30% компаний отказали в грантах на выплату зарплат из расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), или 12,1 тыс. руб. на одного сотрудника.

27% заявлений о получении госпомощи поступило от предприятий, не отвечающих критериям для выделения господдержки, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). Первые гранты получили 44 тыс. индивидуальных предпринимателей без сотрудников на общую сумму более 500 млн руб. (данные по состоянию на конец апреля). Всего на эти цели предусмотрено выделить 81 млрд руб. Безвозмездные гранты на выплату зарплат охватят только 28% предприятий малого и среднего бизнеса, отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

  • 54% МСП не смогли рассчитывать на снижение тарифов страховых взносов.

Как следует из опроса ЦСР, в топ-5 проблем МСП для получения господдержки вошли бюрократия, отсутствие понятного механизма предоставления помощи, несговорчивость арендодателей, отказы банков и отсутствие уступок со стороны ФНС.

Налоговая служба запустила специальный сервис, где можно пройти тест и проверить, может ли предприятие претендовать на льготные условия, и ответила на часто задаваемые вопросы.

Большинство не получило поддержку

Чаще всего о необходимости господдержки говорят на предприятиях сельского хозяйства, недвижимости и строительства, финансов, инвестиций и страховой деятельности, тяжелой промышленности и фармацевтики. Фармпроизводители испытывают трудности из-за ограничений производства субстанций в Китае и Италии — это крупнейшие поставщики. Страховые компании ждут основной удар в следующем году, когда завершатся действующие договоры страхования и компании начнут экономить на соцпакетах, поясняли ранее эксперты Deloitte.

Правительство определило список пострадавших отраслей по основным кодам вида деятельности (ОКВЭД), которые указаны в ЕГРЮЛ. Падение выручки по видам деятельности при предоставлении помощи не учитывается, обращали внимание предприниматели и эксперты. ОКВЭД же изначально играли чисто статистическую роль и часто не совпадают с фактическими видами деятельности, поэтому часть компаний из пострадавших от кризиса отраслей не может рассчитывать на господдержку

Среди компаний, на которые не распространились меры поддержки, наиболее востребовано освобождение от плановых проверок до конца 2020 года — 75% опрошенных; снижение страховых взносов для всех МСП — 64% хотят воспользоваться; возможность договориться о реструктуризации по кредитам — 63% респондентов планируют договориться с банком; 33% планируют бесплатно получить сертификат о форс-мажоре по внешнеторговым контрактам.

  • 80% крупного бизнеса хотели бы получить отсрочку по налогам и страховым взносам, но половина попытавшихся уже получила отказ.

Больше всего компании, на которых не распространяются меры поддержки, надеются на расширение списка пострадавших отраслей, субсидии на выплату зарплат сотрудникам, другую финансовую и правовую помощь и льготные кредиты.

Бизнес приостанавливает увольнения из-за льгот

Негативные настроения в бизнес-среде достигли уровня кризиса 2015 года, показало ранее исследование Deloitte. ЦСР отмечает дальнейшее ухудшение ожиданий и высокий уровень вероятности банкротств:

  • 90% респондентов ожидают снижения выручки — на 5 п.п. больше, чем было в апреле;
  • 32% компаний отмечают риски банкротства, наиболее уязвимы компании в сфере торговли и услуг (40% опрошенных).

В трудовой сфере, напротив, негативный фон сокращается, что связано с необходимостью сохранять штат ради получения субсидий, считают эксперты. Ряд мер господдержки напрямую связаны с сохранением рабочих мест — на уровне 90%, это субсидии на зарплаты и программы льготного кредитования.

  • Доля компаний, планирующих увольнения, сократилась на 24 процентных пункта и составила 60% опрошенных. Сферы с высоким риском увольнений — туризм, гостиницы и рестораны;
  • 66% компаний планируют урезать зарплаты — на 11 п.п. меньше, чем собирались это делать в апреле.

Прогноз безработицы

Количество безработных к концу 2020 года может достигнуть 12 млн, или 16% от общей численности трудоспособных граждан, оценил ЦСР. Это почти в 3,5 раза выше уровня 2019 года, когда, по данным Росстата, численность безработных составляла 3,5 млн, или 4,6%.

Реальные зарплаты сократятся почти на 18,5%, а среднемесячная начисленная зарплата снизится с 47,5 тыс. руб., по данным Росстата, в 2019-м до 41,9 тыс. руб. в 2020 году, прогнозирует ЦСР.

Эксперты выявили тенденцию усиления участия государства в экономике. Его доля в общей выручке компаний может вырасти на 0,5 п.п. и составить 27,5% в 2020 году, а доля малого и среднего бизнеса может сократиться на 1 п.п., до 16,1%, прогнозирует ЦСР. Сейчас вклад МСП в экономику составляет 21,9%, оценивал Росстат. Президент Владимир Путин ставил задачу увеличить этот показатель до 40% к 2025 году.

Помощь в дефиците: что показало сравнение антикризисных программ
Мнение
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

22% компаний восстановятся только в 2021 году. Топ-5 проблем, препятствующих выживанию: падение спроса и отток клиентов, долги, рост закупочных цен, уход с рынка (банкротство) поставщиков, нехватка оборотного капитала. Актуальные стратегии на ближайший год: развитие бизнеса за счет естественного роста, выход на новые рынки, поиск новых поставщиков, выпуск новой продукции или услуг, увеличение расходов на маркетинг и рекламу.

Автор: Ольга Агеева
Теги: господдержка, МСП, реструктуризация кредитов, бюджетные субсидии
Материалы по теме
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Экономика
Почти треть российских компаний увидели угрозу собственного банкротства
Экономика
Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter