Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России, особенно в Москве, постепенно стабилизируется ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с министрами. Трансляцию вел телеканал РБК.

Мишустин отметил, что Россия проходит верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения. Кроме того, по словам премьера, 17 регионов России достигли критериев для снятия ограничений из-за коронавируса, 14 субъектов федерации уже начали их отменять.

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