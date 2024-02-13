«Коммерсантъ» назвал доводы Генпрокуратуры к конфискации заводов ЧЭМК

Генпрокуратура потребовала передать государству три крупнейших в стране производителей ферросплавов, сталь от которых используется в ВПК, из-за незаконности приватизации и поставок в США

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Генпрокуратура требует передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) на основании того, что проведенная в 1990-е приватизация была незаконной. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на иск к владельцам предприятий Юрию и Людмиле Антиповым и их компании «Эталон».

Активы заводов были выведены за границу для «нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны», утверждает Генпрокуратура. В иске сказано: заводы входили с оборонными предприятиями в тесно связанную кооперационную группу «по выпуску систем и элементов вооружения». Но согласно правилам приватизации на 1992 год, решение об акционировании и передаче заводов в частную собственность, относилось к полномочиям правительства России, но кабинет министров такого решения не принимал, приватизация была утверждена местными властями.

Речь идет о Кузнецком и Серовском заводами ферросплав, а также Челябинском электрометаллургическом комбинате. Ведомство называет предприятия ЧЭМК крупнейшими в стране производителями ферросплавов, используемых при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов.

Генпрокуратура указывает, что после получения 100% акций Юрий Антипов в прошлом феврале оформил активы на принадлежащее ему и его семье АО «Компания «Эталон», после чего три завода, «представляющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны», попали под контроль резидентов недружественных государств, среди которых канадско-швейцарская RFA International. Эта компания — трейдер ЧЭМК.

«Выпускаемая заводами под их контролем и предназначенная для производства вооружений и боеприпасов продукция в ущерб национальным интересам по заниженной стоимости вывозится в США, Францию и Великобританию, ведущие агрессивную политику в отношении Российской Федерации и поставляющие оружие на Украину», — утверждает ведомство. Там добавили. что Антипов вместе со «связанными с ним лицами» выводит активы предприятий на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов.

Группа ЧЭМК подчеркивают, что не являются частью ВПК, а ферросплавы поставляют металлургическим предприятиям — «Северстали», НЛМК, ММК и других, после чего те уже сами отправляют сталь оборонным заводам. Только в прошлом году заводы холдинга поставили российским металлургам примерно 550 тыс. т ферросплавов, приоритет компании — внутренний рынок, указывает гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский. Он отметил, что группа вынуждена искать покупателей в других странах ради сохранения рабочих мест.

Сведения о попадании заводов под контроль недружественных стран неоднозначны, заявили в ЧЭМК. Там пояснили, что производители ферросплавов поставляют продукцию в том числе и в США, активно сотрудничают с западными металлотрейдерами — «и точно так же поступают абсолютно все отечественные промышленники — металлурги, машиностроители и производители иной продукции, которая идет на экспорт. У современного бизнеса просто нет другого выбора».

Приватизация заводов ЧЭМК проходила по той же схеме, что и «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями», однако «ошибки» выявлены спустя 32 года только у ЧЭМК, СЗФ и КФ», заявили в компании. «Коммерсантъ» при этом напоминает, что нарушения процесса приватизации стали ранее основанием для возраста в собственность ряда крупных предприятий «Волжский оргсинтез», «Метафракс Кемикалс» и других.