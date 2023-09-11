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Шохин об изъятии частных активов: «Никто не знает, кто в очереди»

Шохин заявил о беспокойстве бизнесменов из-за процессов национализации
Сюжет
ВЭФ
Курс государства на национализацию частных активов может привести к несправедливости в отношении их собственников, а также передаче имущества в руки «правильных» людей, считает глава РСПП. Главное сейчас — это стабильность
Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Александр Жолобов / Росконгресс)

Стабильность сегодня важнее второстепенных оснований для того, чтобы национализировать активы у действующих собственников, а кроме того, сам процесс несет ряд негативных последствий. Такое мнение в интервью РБК высказал глава РСПП Александр Шохин.

«На самом деле, мне кажется, что стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников. Тем более, скажем, ошибка в приватизации в 1990-е годы. Сколько собственников там могло смениться? Кто в выигрышном положении? В выигрышном положении тот, кто «откэшился» в свое время. В худшем положении финальный собственник», — подчеркнул Шохин.

Он также указал, что в этих делах существует проблема со сроком давности, который отсчитывается не от самого события, случившегося в 90-х годах, а с момента, когда открылись новые обстоятельства — например, депутат или журналист сообщили об этом. Шохин считает такое трактование вновь открывшихся обстоятельств странным.

Кроме того, есть вопросы и касательно новых собственников национализированных активов, указывает глава РСПП. «Если какой-то актив переходит в госсобственность — куда он девается? Передается в доверительное управление правильным людям, «хорошим» предпринимателям из какого-то круга? Или же на приватизацию выставляется?» — рассуждает Шохин.

Многие члены РСПП выступали за то, чтобы, напротив, начать массовую приватизацию, в том числе имея в виду поддержку бюджета, отметил он.

«Если бы Генпрокуратура занималась этим, созданием некоего актива для приватизации, еще как-то можно было бы обсуждать это. Но в любом случае это не лучший способ решения вопроса», — резюмировал Шохин.

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Он подчеркнул, что крупный бизнес «плохо реагирует» на сообщения о планах национализации. «У нас никто не знает, кто в очереди может быть следующим», — заявил глава РСПП.

За последний год Генпрокуратура подала десятки исков с требованием передачи государству частных активов. По одному из них суд в Пермском крае уже взыскал в пользу государства 94,2% акций одного из крупнейших производителей метанола и формалина «Метафракс Кемикалс», признав итоги приватизации начала 90-х годов незаконными. Еще одно громкое дело — подача Генпрокуратурой иска против предпринимателя Андрея Мельниченко, чья семья возглавляет рейтинг Forbes богатейших российских бизнесменов. Он касается производителя электроэнергии «Сибэко». В списке также иски по поводу изъятия портовой инфраструктуры и других активов.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Экономика национализация РСПП Александр Шохин
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