Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

Государственные заимствования в этом году могут достичь 4,1 трлн руб. — рекордного показателя за 15 лет, указала Счетная палата. Облигации Минфина должны стать основным источником покрытия бюджетного дефицита в этом году

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Объем привлечения внутренних госзаимствований в 2020 году может достичь 4,1 трлн руб., что будет максимальным объемом за 15 лет, следует из отчета Счетной палаты об исполнении бюджета за первое полугодие (есть у РБК). В январе–июне Минфин разместил госбумаги только на 1,6 трлн руб., то есть для выполнения годового плана ему нужно нарастить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) во второй половине года.

Без столь значительных госзаймов правительству не удастся покрыть дефицит федерального бюджета, который в этом году может достичь 5% ВВП (около 5 трлн руб.). В первом полугодии федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 955 млрд руб., говорится в отчете Счетной палаты.

Увеличение расходов

В январе–июне 2020 года Минфин запланировал увеличение и перераспределение расходов, скорректировав разные статьи как в положительную, так и отрицательную сторону, не прибегая к поправкам в закон о бюджете. Положительные корректировки предусмотрены на общую сумму 5,4 трлн руб. — в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано прежде всего с необходимостью оперативно наращивать расходы на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями, в том числе из-за карантинных ограничений. Отрицательные корректировки составили 3,16 трлн руб.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета за первое полугодие составил 45,8% (от уровня бюджетных расходов в расчете на год). Это максимальный уровень с 2015 года, отмечается в документе.