Патрушев заявил о коррупции среди исполнителей нацпроектов

Чаще нарушения встречались при исполнении нацпроектов по демографии, здравоохранению, образованию, культуре, жилью и городской среде, безопасным дорогам. Чиновники, в частности, завышали стоимость товаров, услуг и работ

Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Реализация национальных и федеральных проектов, которые были запущены по поручению президента Владимира Путина, выполнялась с многочисленными нарушениями. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, эти нарушения связаны с коррупцией, несоблюдением порядка госзакупок, оплатой некачественных или невыполненных работ, фальсификацией отчетных показателей и прочим. В качестве примера секретарь Совбеза привел завышение стоимости товаров, работ и услуг. Конкурсанты пользуются такими инструментами манипуляции, как необоснованные жалобы в компетентные органы. «В результате сроки закупки затягиваются либо она полностью срывается», — сказал Патрушев.

Он добавил, что часто нарушения фиксировались при исполнении нацпроектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение». Только в Приволжском округе в 2019 году, по его словам, власти выявили 49 нарушений и смогли предотвратить ущерб на сумму 7,5 млрд руб. «По итогам первого квартала текущего года уже выявлено 36 преступлений в данной сфере и более 800 нарушений законодательства», — заметил Патрушев, добавив, что больше всего таких нарушений обнаружили в Удмуртии, Пермском крае и Оренбургской области.

Он призвал принять превентивные меры и усилить контроль за использованием бюджетных средств, чтобы «не допустить хищений при реализации нацпроектов».