Путин объявил о планах создать нацпроект по беспилотникам

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В ближайшее время правительство России создаст национальный проект по беспилотным системам, заявил президент страны Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого — обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов. И, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства», — сказал президент.

Он уточнил, что весной пройдет совещание по этому поводу. В нем будут участвовать представители министерств, профильных ведомств и работающих в этой сфере компаний, добавил глава государства.

Путин поручил агентству поддержать формирование спроса на беспилотники в регионах и сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации.

В декабре Путин поручил правительству утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года в срок до 1 июня. Документ предусматривает:

развитие серийного производства беспилотных авиасистем и их комплектующих;

развитие необходимой инфраструктуры;

стимулирование спроса на беспилотные авиасистемы отечественного производства;

подготовку кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем.

Кроме того, до 1 апреля правительство должно сформировать план государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы российского производства до 2030 года.

Тогда же президент поручил создать благоприятные условия для развития рынка беспилотных авиационных систем.

Путин называл совершенствование беспилотных летательных аппаратов одной из наиболее актуальных задач российской армии. Также военные должны развивать технологии их применения, говорил он. Глава государства распорядился обеспечить такими техническими средствами все боевые подразделения.

В коммерческой сфере, по оценке Росавиации, на развитие эксплуатации дронов уйдет 15,7 млрд руб. господдержки до 2030 года. Участники совещания у вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова в сентябре пришли к выводу, что для этого потребуется решить проблемы законодательного регулирования сферы.