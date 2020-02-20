Кудрин упрекнул чиновников в низкой дисциплине исполнения бюджета

Пробуксовка на старте нацпроектов

Одна из причин низкого уровня исполнения бюджета, по словам Кудрина, — проблемы в финансировании национальных проектов, стартовавших в 2019 году: их поздняя подготовка и утверждение, внесение изменений в их паспорта в течение года. «Все процедуры оказываются очень забюрокраченны», — подчеркнул он.

Счетная палата в своем отчете указывает на недостатки, связанные с неисполнением или низким уровнем освоения средств на реализацию национальных и федеральных проектов, нарушением сроков и недостижением результатов, большим количеством запросов на изменение их паспортов, предусматривающих корректировку целевых показателей и перераспределение финансового обеспечения. Ряд результатов федеральных проектов вообще не оказывает влияния на достижение какого-либо целевого показателя национальных проектов, отмечают аудиторы.

На реализацию нацпроектов в 2019 году из федерального бюджета было выделено 1,75 трлн руб. Они были освоены на 91%, на 2020 год перенесли непотраченные 150 млрд руб. Хуже всего были освоены средства на нацпроект «Экология» (66%), например по входящему в него федеральному проекту «Внедрение наилучших доступных технологий» расходы вообще не осуществлялись. Наибольшие объемы бюджетных средств не освоили Минпросвещения, Росавтодор, Минкомсвязь, Минстрой и Минэкономразвития. Подробно об исполнении бюджета на нацпроекты РБК писал в январе.

Кудрин отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение разобраться в причинах неполного исполнения бюджета и «даже назвать виновников». За месяц, который прошел с формирования нового правительства, провести работу над ошибками было невозможно, подчеркнул глава Счетной палаты. «Для этого потребуется месяц-два. Думаю, решения будут приняты к середине апреля, к моменту отчета правительства в Госдуме. К этому моменту правительство уже разберется в причинах и виновных», — рассчитывает он.

Пока смена правительства освоение бюджетных средств «несколько подтормаживает», признал Кудрин. Однако, по его мнению, это серьезно не скажется на графике исполнения федерального бюджета, он будет близок к обычному и лучше, чем в прошлом году.

Кто освоил бюджет хуже всех

Более чем на 100% исполнил расходы только один главный распорядитель бюджетных средств — ФСИН России (почти 110%), следует из отчета Счетной палаты. 13 ведомств полностью освоили выделенные средства, у большинства — 61 ведомство — освоение было на уровне 91–100%. Еще 18 — израсходовали бюджетные деньги на 60–89% от запланированного.

Хуже всего обстояло дело с исполнением расходов в:

Минприроды (освоено 60%);

Федеральном агентстве по делам национальностей (76%);

Минкомсвязи, Росавиации и Росархиве (по 77%);

Росморречфлоте (78,5%).

По категориям бюджетных расходов больше всего средств остались не потраченными в разделе «Национальная экономика» (254 млрд руб.). По словам Кудрина, это главным образом расходы на субсидии предприятиям, инвестиции. Кроме того, большие объемы неисполненных бюджетных назначений аудиторы зафиксировали по разделам «Национальная оборона» (236 млрд руб.) и «Общегосударственные вопросы» (233 млрд руб.).

Исполнение расходов на госпрограммы Счетная палата также считает слишком низким (94%, что на 1,5 п.п. хуже, чем годом ранее). Не в полном объеме исполнены расходы по 41 из 42 госпрограмм. Общий объем неосвоенных средств составил около 700 млрд руб. (или 5,9%). Это в 1,7 раза больше, чем не было освоено в рамках госпрограмм в 2018 году.

Лидеры среди госпрограмм по неизрасходованным средствам:

«Космическая деятельность» (не освоено 29%);

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» (28%);

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (17%).

Деньги тратили неравномерно

Еще один «антирекорд» — неравномерное использование бюджетных средств в течение прошлого года. В последнем квартале было освоено 32% всех расходов, то есть почти треть. При этом на декабрь пришлось 18% всех трат, или 3,3 трлн руб.

Тенденция по наращиваю расходов к концу года носит ежегодный характер, но в минувшем году этот тренд усилился. В 2018 году в четвертом квартале было освоено 30,5% бюджета, в 2017 году — 30,7%.

«Эта неравномерность беспокоит. Это связано не только с введением инвестиционных объектов, которые, как правило, оплачиваются в конце года. Это и нацпроекты многие, текущие расходы, закупки оборудования», — прокомментировал проблему Кудрин. По его словам, в 2019 году была «долгая раскачка по нацпроектам и очень сложные процедуры». «Если чуть-чуть проспал в начале года, процедуры по закупкам растягиваются до конца года», — заметил глава Счетной палаты.

Резкое увеличение бюджетных расходов в конце года — многолетняя практика, говорит руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. «Какие-то расходы на национальную экономику, расходы, связанные с реальным сектором, строительством, инфраструктурой, в принципе не могут быть равномерны», — поясняет она.

Суслина в целом считает, что оценка Счетной палаты неисполнения расходов выглядит несколько формальной, поскольку не дает ответ на вопрос, насколько эффективно были потрачены средства. Она согласна, что проблема низкой дисциплины чиновников есть. «Но то, что деньги не выделяют без должного обоснования, на мой взгляд, характеризует больше ответственность чиновников, чем их безалаберность. Деньги не выделяются, потому что за ними должным образом не пришли, нет обоснований», — отмечает Суслина.

По многим инфраструктурным проектам в рамках нацпроектов предполагалось осуществлять финансирование в рамках государственно-частного партнерства, продолжает главный экономист БКС Владимир Тихомиров: «Со стороны частного сектора запланированных средств не было, поэтому Минфин не выделял средства из бюджета». Итоговая, столь крупная сумма бюджетных средств, не поступивших в экономику, — логическое продолжение жесткой бюджетной политики, которую проводит Минфин в плане контроля над тратами, заключает он.