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Минфин заявил о проблемах с инвестициями в нацпроекты от компаний

Минфин: планы по внебюджетному финансированию нацпроектов в 2022 году исполнены на 43%
План по привлечению внебюджетных средств в нацпроекты в 2022 году был исполнен лишь на 43%. Проблема носит хронический характер, считают в Минфине, и связана с плохим планированием
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Планы по привлечению внебюджетных средств для финансирования национальных проектов не выполняются, в 2022 году удалось привлечь менее половины от целевого показателя. Об этом сообщил в среду, 22 марта, директор департамента программно-целевого планирования и эффективности бюджетных расходов Министерства финансов Николай Бегчин на посвященном нацпроектам круглом столе в Совете Федерации.

Он отметил, что с самого начала реализации национальных проектов значительным источником финансового обеспечения их реализации должны были стать внебюджетные источники. «На практике мы видим, что по итогам 2022 года из запланированных 1,8 трлн руб. исполнено оказалось 794 млрд руб., то есть 43%», — сказал Бегчин.

Чиновник Минфина добавил, что такая же ситуация складывалась и в 2019–2021 годах, то есть с самого начала реализации нацпроектов. По словам Бегчина, сложился уже «определенный накопленный объем недофинансирования нацпроектов с точки зрения привлечения внебюджетных источников».

Причина этого, по мнению Минфина, в том, что изначально эти объемы в плановом отношении были не проработаны. «Потому что когда хронически не исполняется то, что стояло в плане, это говорит просто о необоснованности изначальных плановых показателей внебюджетного финансирования», — пояснил Бегчин.

Формулировка «внебюджетные источники» дает возможности для интерпретации, отмечали в 2020 году эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) (.pdf). Под эту категорию подпадают не только коммерческие компании, но и госкорпорации и институты развития (ВЭБ.РФ, «Росатом», «Ростех», РЖД и т.д.). РБК направил запрос в Минфин.

Почему нет «очереди из желающих»

Глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов предположил, что в нацпроектах не прописан интерес потенциальных инвесторов. «Почему в царское время очередь стояла из желающих поучаствовать в строительстве железной дороги? А сейчас мы строим все только за счет средств бюджета. Значит, мы не сумели предложить потенциальным участникам таких условий, которые бы их сподвигли к этому участию», — сказал он.

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Бегчин парировал, что ситуация характерна для всех нацпроектов, поэтому это, очевидно, «все-таки системная проблема с точки зрения планирования».

«В этом году мы, видя эту проблему и ее угрожающий характер, предполагаем разработать и утвердить постановлением правительства порядок планирования внебюджетных источников», — заявил директор департамента Минфина.

Об отставании мобилизации внебюджетных средств докладывал президенту еще в конце 2019 года занимавший тогда пост главы Счетной палаты Алексей Кудрин. Он говорил, что «пока достаточных стимулов для внебюджетных средств нет».

В 2019 году были утверждены параметры нацпроектов. Общая стоимость их реализации была заявлена в объеме 25,7 трлн руб. до 2024 года. Из них 13,2 трлн руб. приходилось на федеральный бюджет, 7,5 трлн руб. предполагалось найти во внебюджетных источниках, 4,9 трлн руб. — в бюджетах регионов. Еще 147,8 млрд руб. планировалось взять из средств государственных внебюджетных фондов.

Как сообщил Артамонов, впоследствии финансирование нацпроектов из федерального бюджета до 2024 года было увеличено до 15 трлн руб.

Как осваивались средства на нацпроекты в 2022 году

Первоначально на 2022 год в федеральном бюджете было заложено 2,8 трлн руб. на нацпроекты, однако потом сумма была увеличена более чем на 500 млрд руб. По итогам года бюджетные ассигнования на нацпроекты составили свыше 3,3 трлн руб., сообщил Бегчин.

Лидерами по добавочным бюджетным вливаниям стали нацпроекты «Безопасные качественные дороги» (190 млрд руб.), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (170 млрд руб.), «Жилье и городская среда» (83 млрд руб.) и «Образование» (почти 50 млрд руб.).

Источником дополнительных ассигнований практически во всех случаях выступал резервный фонд правительства, уточнил чиновник Минфина.

Вместе с тем 87,8 млрд руб. по итогам года были сданы в резервный фонд, так как оказались невостребованными.

Кассовое исполнение нацпроектов в 2022 году оказалось на уровне 98,7%, что выше, чем в предыдущем году, и выше уровня исполнения в целом по федеральному бюджету (97,5%).

По словам Бегчина, наиболее низкие показатели кассового исполнения у проектов «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство», «Здравоохранение» и «Образование». При этом под низким уровнем имеется в виду исполнение на уровне 92–94%, заметил чиновник. По итогам 2022 года около 23% всех расходов федерального бюджета на нацпроекты, или 744 млрд руб., пришлись на проект «Демография» (в основном это финансовая поддержка семей с детьми), 15% — на проект «Безопасные качественные дороги» (490 млрд руб.), 14% — на комплексный инфраструктурный план (465 млрд руб.), следовало из январского отчета Минфина.

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Анна Гальчева
Минфин нацпроекты
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