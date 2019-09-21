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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Нефть Brent показала максимальный недельный рост с начала года
Цены на нефть в пятницу снизились, однако Brent за неделю показала самый большой рост с января — 6,7%. В начале недели цены на нефть резко выросли после атаки на объекты Saudi Aramco и последовавшего за этим сокращением добычи
BRENT BRENT $64,99 +0,73%
Поврежденный нефтяной объект Saudi Aramco в Абкайке  (Фото: Stephen Kalin / Reuters )

Цены на нефть марки Brent показали самый большой недельный рост с января — 6,7%, пишет Reuters. WTI показала рост на 5,9%, что стало самым высоким показателем с июня.

В пятницу стоимость ноябрьских фьючерсов Brent снизилась до $64,28 за баррель, а фьючерсов на нефть WTI — до $58,09.

«Рост на этой неделе зависит от обещаний, данных саудитами. Есть немного больше веры, что они сделают то, что сказали», — пояснил Bloomberg старший аналитик Tradition Energy Жене МакГилиан. Аналитик Price Futures Group Фил Флинн также заявил, что вопрос заключается в том, сможет ли Саудовская Аравия убедить рынок, что она в состоянии обезопасить свои нефтяные месторождения. 

Экономика
Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи

В понедельник, 16 сентября, стоимость фьючерсов на нефть Brent c поставкой в ноябре выросла на 13,86% — до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов стоимость североморской смеси достигала $71,95 за баррель. Цена на октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI увеличились на 11% — до $61,79.

Уже на следующий день котировки пошли вниз, по итогам вторника нефть подешевела на 6,5%. На минимуме баррель стоил $63,55, к полуночи цена составляла $64,15.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж

Атака дронов на нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе произошла 14 сентября. Это привело к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.  Саудовский министр нефти принц Абдель Азиз бен Салман сообщил, что объем добычи нефти в королевстве достигнет обычного уровня в 9,8 млн барр. в октябре. Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого выразил надежду на тщательное расследование атаки.

Автор: Юлия Выродова
Теги: нефть, Brent, Саудовская Аравия
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