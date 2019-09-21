Нефть Brent показала максимальный недельный рост с начала года

Цены на нефть в пятницу снизились, однако Brent за неделю показала самый большой рост с января — 6,7%. В начале недели цены на нефть резко выросли после атаки на объекты Saudi Aramco и последовавшего за этим сокращением добычи

Поврежденный нефтяной объект Saudi Aramco в Абкайке (Фото: Stephen Kalin / Reuters )

Цены на нефть марки Brent показали самый большой недельный рост с января — 6,7%, пишет Reuters. WTI показала рост на 5,9%, что стало самым высоким показателем с июня.

В пятницу стоимость ноябрьских фьючерсов Brent снизилась до $64,28 за баррель, а фьючерсов на нефть WTI — до $58,09.

«Рост на этой неделе зависит от обещаний, данных саудитами. Есть немного больше веры, что они сделают то, что сказали», — пояснил Bloomberg старший аналитик Tradition Energy Жене МакГилиан. Аналитик Price Futures Group Фил Флинн также заявил, что вопрос заключается в том, сможет ли Саудовская Аравия убедить рынок, что она в состоянии обезопасить свои нефтяные месторождения.

В понедельник, 16 сентября, стоимость фьючерсов на нефть Brent c поставкой в ноябре выросла на 13,86% — до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов стоимость североморской смеси достигала $71,95 за баррель. Цена на октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI увеличились на 11% — до $61,79.