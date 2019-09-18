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Нефть по итогам дня подешевела на 6,5%
В Саудовской Аравии заверили, что быстро ликвидируют последствия разрушительной атаки дронов
Фото: Amr Nabil / AP

Цены на нефть по итогам вторника снизились более чем на 6%. Если 16 сентября контракты на поставку североморской Brent продавались на пике в районе $69-71 за баррель, то уже на следующий день котировки пошли вниз. На минимуме баррель стоил $63,55, к полуночи цена составила $64,15, следует из данных Investing.com.

Как отмечает агентство Bloomberg, развороту способствовало заявление Саудовской Аравии о том, что добыча нефти будет восстановлена в более короткие сроки, чем предполагалось после разрушительной атаки дронов на крупнейшее месторождение государственной компании Saudi Aramco. В Эр-Рияде утверждают, что нефтеперерабатывающий комплекс, который был одной из целей нападения, уже работает более чем на 40% от своего потенциала. Министр энергетики принц Абдулазиз также пообещал, что к ноябрю страна сможет добывать до 12 млн баррелей в день, а в случае необходимости восполнит нехватку сырья из собственных резервов.

Помимо этого источники Bloomberg сообщили, что Саудовская Аравия готова задействовать некоторые месторождения, которые не так активно использовались в последнее время. Это также поможет избежать дефицита на рынке.

Снижению котировок способствовало и заявление Американского института нефти, в соответствии с которым запасы в США выросли на прошлой неделе на 592 тысячи баррелей, хотя аналитики предсказывали значительное их сокращение. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что необходимости использовать внутренние резервы сейчас нет, поскольку «нефти в мире по-прежнему много».

Тем не менее, нефть все равно стоит дороже чем до атаки. Связано это с геополитическими опасениями вокруг заявлений США о возможной причастности Ирана к нападению, а также угрозами йеменских хуситов повторить атаку беспилотников.

Автор: Артем Филипенок
Теги: нефть, Саудовская Аравия
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