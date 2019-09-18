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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Путин обсудил с саудовским принцем цены на нефть после атаки дронов
Российский президент выразил надежду на тщательное расследование нападения. Власти Саудовской Аравии рассчитывают к октябрю восстановить прежние объемы добычи нефти
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Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом высказал озабоченность атаками на объекты компании Saudi Aramco и выступил за тщательнее расследование инцидента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе Эр-Рияда.

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«Рассмотрено положение на глобальном рынке углеводородов, в том числе ход реализации договоренностей в формате ОПЕК+. Выражен обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях стабилизации мировых цен на нефть», -указано в сообщении.

Также Путин и Аль Сауд говорили о предстоящем визите российского лидера в Саудовскую Аравию.

Как сообщил позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент не обсуждал с наследным принцем возможность увеличения добычи в рамках ОПЕК+ для стабилизации цен на нефть. 

В ночь на 14 сентября на объекты Saudi Aramco произошла атака дронов. На двух объектах компании произошли пожары. В результате Саудовская Аравия значительно сократила объем добычи нефти, что привело к резкому скачку цен на мировых рынках. Власти рассчитывают к октябрю восстановить прежние объемы.

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Ответственность за произошедшее взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах». Но в Вашингтоне заявили о причастности Ирана к нападению. Военные США обнаружили, что незадолго до атаки на военных базах в юго-западном Иране была зафиксирована необычная активность. В Вашингтоне считают, что беспилотники могли быть запущены в Иране, а затем облетели Персидский залив с севера, зайдя на некоторое время в воздушное пространство Ирака. Доказательств США не предоставили, Иран все обвинения отрицает. В переданной через посольство Швейцарии в Тегеране ноте США Иран указал, что намерен принять ответные меры в случае любых действий Штатов против страны.

Авторы: Константин Ткаченко, Владимир Дергачев
Теги: Владимир Путин, Саудовская Аравия, Saudi Aramco
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