Путин обсудил с саудовским принцем цены на нефть после атаки дронов

Путин обсудил с саудовским принцем цены на нефть после атаки дронов

Российский президент выразил надежду на тщательное расследование нападения. Власти Саудовской Аравии рассчитывают к октябрю восстановить прежние объемы добычи нефти

Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом высказал озабоченность атаками на объекты компании Saudi Aramco и выступил за тщательнее расследование инцидента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе Эр-Рияда.

«Рассмотрено положение на глобальном рынке углеводородов, в том числе ход реализации договоренностей в формате ОПЕК+. Выражен обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях стабилизации мировых цен на нефть», -указано в сообщении.

Также Путин и Аль Сауд говорили о предстоящем визите российского лидера в Саудовскую Аравию.

Как сообщил позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент не обсуждал с наследным принцем возможность увеличения добычи в рамках ОПЕК+ для стабилизации цен на нефть.