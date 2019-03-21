Бедность в России сократилась до минимума с 2014 года

Уровень бедности в России по итогам 2018 года опустился до 12,9%, сообщил Росстат. За чертой бедности проживает 18,9 млн россиян. Это самый низкий показатель после 2014 года, когда он составлял 11,2%

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Численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2018 году составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, следует из предварительных данных Росстата. Это ниже, чем было в 2015–2017 годах.

В четвертом квартале 2018 года уровень бедности составил 10% (14,7 млн человек). Обычно в конце года уровень бедности ниже, чем в остальное время, что связано с более низким прожиточным минимумом. Стоимость потребительской корзины снижается в связи со снижением цен на фрукты и овощи осенью.

«Росстат зафиксировал разнонаправленные тенденции изменения численности малоимущего населения. По первой оценке Росстата, в четвертом квартале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уровень бедности вырос на 0,1 п.п. и составил 10% населения. Год к году наблюдается некоторое снижение бедности — на 0,3% п.п., до 12,9% населения», — прокомментировали РБК в Росстате.

Сокращение в 2018 году связано с тем, что это был электоральный год: власти провели индексацию зарплат для самых низкооплачиваемых работников госсектора перед выборами президента, напомнила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Слабая динамика доходов населения показывала сжатие доходов от собственности и теневых доходов при росте зарплаты, отметила она. По ее словам, 19 млн человек, проживающих за чертой бедности, — это огромная цифра.