Путин поручил софинансировать траты регионов на помощь через соцконтракт

Президент Владимир Путин поручил правительству с 2020 года на условиях софинансирования оказать содействие регионам, реализующим программу поддержки нуждающихся граждан через механизм социального контракта. Об этом глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию вел телеканал РБК.

Работающим механизмом поддержки граждан, живущих за чертой бедности, является социальный контракт, который реализуется в российских регионах, в том числе в Калужской, Ульяновской, Томской, Вологодской и Нижегородской области, сказал президент.

Суть механизма заключается в том, что государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве и повышении квалификации, сказал Путин. «Предоставляет семье финансовые средства — кстати, приличные, речь идет о десятках тысяч рублей — на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Подчеркну: для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации», — сказал глава государства.

При этом гражданин одновременно берет на себя определенные обязательства: пройти переобучение, найти работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. «В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт дает возможность сделать это», — подчеркнул Путин.