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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Путин поручил софинансировать траты регионов на помощь через соцконтракт

Президент Владимир Путин поручил правительству с 2020 года на условиях софинансирования оказать содействие регионам, реализующим программу поддержки нуждающихся граждан через механизм социального контракта. Об этом глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию вел телеканал РБК.

Работающим механизмом поддержки граждан, живущих за чертой бедности, является социальный контракт, который реализуется в российских регионах, в том числе в Калужской, Ульяновской, Томской, Вологодской и Нижегородской области, сказал президент.

Суть механизма заключается в том, что государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве и повышении квалификации, сказал Путин. «Предоставляет семье финансовые средства — кстати, приличные, речь идет о десятках тысяч рублей — на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Подчеркну: для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации», — сказал глава государства.

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При этом гражданин одновременно берет на себя определенные обязательства: пройти переобучение, найти работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. «В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт дает возможность сделать это», — подчеркнул Путин.

За пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 млн человек, добавил глава государства. «Поручаю правительству уже начиная со следующего года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта», — заключил Путин.

Фотогалерея 
Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

Оказание социальной помощи на основании социального контракта появилось в российском законодательстве в 2012 году.

Приоритет оказания социальной помощи на основании социального контракта, прежде всего, — для малообеспеченных семьей с детьми, указывали РБК в Минтруда. Размер и порядок назначения устанавливается региональными властями. Средний размер единовременной денежной выплаты семьям с детьми в рамках социального контракта в среднем по субъектам в 2017 году составил 36,8 тыс. руб., сообщили в министерстве. Однако масштаб охвата ограничился несколькими тысячами бедных семей — в 2017 году социальные контракты были заключены с 65,4 тыс. семей.

Теги: Владимир Путин, социальный контракт, регионы
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