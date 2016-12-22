ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,07 65,80 EUR Нал. 77,02 74,72 USD Бирж. 67,04 +0,83 EUR Бирж. 75,85 +0,45 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4062,10 -163,90 IMOEX 2392,50 -0,25% RTSI 1126,14 -1,33% Brent 58,64 -1,25% DJIA 25400,96 +0,25% Nasdaq 7299,12 +0,36%
В поиске выхода: что сделают власти для сокращения бедности в два раза
Лента новостей
Генсек партии Меркель призвала ЕС и США закрыть порты для судов из России 21:54, Политика Путин и Макрон обсудили конфликты в Сирии и на Украине 21:48, Политика Россия и другие страны БРИКС призвали G20 осудить санкции и протекционизм 21:43, Политика Орешкин ответил на сообщения о спорах по тексту декларации на G20 21:42, Политика Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 21:37, РБК и Белая Дача К каким последствиям приведет запрет на въезд россиян на Украину 21:37, Политика В поиске выхода: что сделают власти для сокращения бедности в два раза 21:22, Экономика Кремль рассказал о поздоровавшихся на G20 Путине и Трампе 21:12, Политика Трамп назвал «единственную причину» отмены переговоров с Путиным 20:54, Политика В Минобороны сообщили о сборе войск НАТО у границ России под видом учений 20:53, Политика Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 20:37, РБК и Whirlpool Защита обвиняемых в изнасиловании полицейских не получила ДНК-экспертизу 20:34, Общество Чистая прибыль «Газпрома» выросла почти вдвое 20:22, Бизнес В РАН рассказали о состоянии Алферова после госпитализации 20:02, Общество УЕФА открыл дело против «Спартака» из-за выбежавшего на поле фаната 19:55, Общество Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 19:48, РБК и ГТЛК Прокатчики и продюсеры согласовали новогодние кинорелизы без Минкультуры 19:47, Бизнес В Белом доме опровергли планы Трампа переговорить с Путиным на G20 19:44, Политика Суд отклонил иск Касперского из-за запрета софта для госучреждений США 19:40, Политика За аварийное жилье и мусор будет отвечать бывший регулировщик тарифов 19:34, Бизнес Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 19:30, РБК и Philips Вуз без границ: как отечественные университеты выходят на внешний рынок 19:29, Партнерский материал Трамп и Путин не пожали друг другу руки в начале саммита G20 19:16, Политика Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 18:39, РБК, Jardin и Greenfield Осенью стоимость Bitcoin упала на 43% 18:32, Крипто IBU назвал имена подозреваемых в допинге российских биатлонистов 18:30, Спорт G7 приняла заявление по инциденту в Керченском проливе 18:26, Политика Лавров сказал «насильно мил не будешь» про срыв встречи Трампа и Путина 18:24, Политика
В поиске выхода: что сделают власти для сокращения бедности в два раза
Экономика, 21:22
0
В поиске выхода: что сделают власти для сокращения бедности в два раза
Минтруд выбрал восемь регионов для запуска пилотных проектов, чтобы найти универсальные механизмы борьбы с бедностью. Результаты эксперимента будут развернуты по всей стране, чтобы сократить число бедных в два раза
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России стартуют пилотные проекты для анализа главных причин бедности россиян и разработки универсальных механизмов в борьбе с ней. Эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами и построения для них траекторий выхода из бедности пройдет в восьми регионах, сообщил сегодня министр труда и социальной защиты М​аксим Топилин.

Пилотными регионами стали Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области. «Были отобраны регионы с разной численностью граждан с доходами ниже прожиточного минимума из разных федеральных округов», — уточнили РБК в Минтруде. В Кабардино-Балкарии число бедных оценивается Росстатом в 24,1% от всего населения региона, Томской области — в 17,5%, Новгородской —  в 14,8%, в Приморском крае — в 14,7%, Ивановской области —  в 14,3%, Нижегородской — в 9,9%, Липецкой — в 9%, в Татарстане — в 7,7%.

Реализация пилотных проектов пройдет с 1 декабря 2018 по 30 ноября 2019 года и будет разделена на четыре этапа. Все ресурсное обеспечение (организационное, технологическое и финансовое) будут осуществлять сами регионы, следует из приказа Минтруда.

Анализ причин и особенностей

На первом этапе с декабря 2018-го по март 2019 года в регионах планируется провести оценку реального уровня и структуры бедности, а также выявить основные ее причины: уровень доходов, состояние здоровья, уровень образования, занятость, безработица, участие в программах социальной поддержки, иждивенческая нагрузка и др. Будут определены периоды пребывания россиян в состоянии бедности (постоянно или периодически в силу чрезвычайных обстоятельств), а также проанализированы особенности бедности в городах и сельской местности.

В рамках пилотных проектов планируется выбрать самые эффективные инструменты социальной поддержки, благодаря которым россияне быстрее всего выходят из бедности. Отдельно предполагается разобраться с тем, почему не все малоимущие граждане получают помощь от государства, и изучить возможность перераспределения ресурсов в пользу тех, кто действительно нуждается.

Официальное количество бедных в России, то есть граждан с доходами ниже прожиточного минимума, планомерно сокращалась с 2003 года, достигнув минимальных значений в 2012 году. Тогда численность граждан, живущих в бедности, составила 15,4 млн человек, или 10,7% населения. С 2013 года уровень бедности в стране вновь начал расти. По итогам 2017 года за чертой бедности жили 19,3 млн россиян (13,2% населения). Одной из национальных целей развития страны, поставленных в майском указе президента 2018 года, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что действующие меры пока не дают возможности добиться сокращения числа бедных в два раза, поэтому в 2019 году социальный блок правительства представит дополнительные меры по поддержке граждан.

Реестры бедных россиян

Второй этап пилотных проектов с марта по июнь 2019 года будет связан с подготовкой предложений о создании в регионах реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Также будут рассмотрены предложения о создании системы мониторинга уровня жизни всего населения «с целью своевременного принятия адекватных мер по его повышению».

Минтруд на этом этапе планирует подготовить предложения и о создании системы мониторинга самозанятого населения (предполагается, что речь идет о занятых в неформальном секторе — около 14 млн человек, по данным за сентябрь 2018 года).

С июня по сентябрь 2019 года будет проведен третий этап пилотных проектов. В этот период планируется разработать предложения относительно модернизации системы пособий на детей, а также  развития мер для поддержки семей с детьми. Предполагается также проработать новые инструменты социальной адаптации нуждающихся граждан (обучение, социально-психологическая работа с детьми и подростками из малоимущих семей и иное). Минтруд также намерен разработать механизмы предотвращения социального иждивенчества.

В рамках пилотных проектов предполагается расширить практику оказания государственной помощи на основании социальных контрактов.​ Минтруд намерен проработать с Минфином вопрос финансирования госпомощи через соцконтракты из федерального бюджета, говорил Топилин. Сейчас расходы на материальную помощь в рамках соцконтрактов финансируются полностью из бюджетов регионов. Соцконтракт — это соглашение между малообеспеченным гражданином и органом соцзащиты: средства соцконтракта (в среднем 35 тыс. руб., в некоторых регионах — более 100 тыс. руб.) можно направить на развитие личного подсобного хозяйства (строительство или ремонт хозяйственных построек, приобретение скота), открытие собственного дела (парикмахерские, авторемонтные, ветеринарные услуги, пошив и ремонт одежды) и т.д.

Во время финального, четвертого, этапа с сентября по ноябрь 2019 года будут разработаны методические рекомендации по принятию в регионах программ сокращения бедности и внесению изменений в федеральное законодательство.

Анализ потребительского благополучия россиян, проведенный экспертами РАНХиГС, показал, что 22% граждан находятся в зоне бедности, то есть их доходы не позволяют приобретать товары сверх минимально необходимого набора базовых продуктов питания. «Значительная часть ​людей в зоне бедности вынуждены выбирать — купить минимальный набор самых простых продуктов (например, картофель, морковь, хлеб) или самые дешевые, но необходимые лекарства», — объяснил РБК один из авторов исследования.

Большинство россиян вынуждены экономить, а в зоне потребительского комфорта находятся только 28,3% — столько россиян сообщили, что могут позволить себе приобрести товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни в ближайшем будущем.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Минтруд РФ , бедность , Максим Топилин
Главное
Трамп назвал «единственную причину» отмены переговоров с Путиным Политика
Материалы по теме
Кудрин оценил ежегодные траты на борьбу с бедностью в 10 млрд руб. Экономика
Зорькин напомнил о революции 1917 года при оценке бедности в России Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter