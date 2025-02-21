Путин оценил возможное возвращение в Россию западных компаний
Президент Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий прокомментировал возможное возвращение западных компаний в Россию. Он предложил отнестись к этому процессу внимательно, чтобы не утратить приобретенный потенциал.
«Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают. Причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных», — отметил глава государства.
Процессом возвращения компаний на российский рынок он попросил заняться правительство — оно должно отрегулировать этот процесс так, чтобы отечественные предприятия сохранили полученные преференции.
«Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, с тем чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО, но, тем не менее, нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться», — сказал глава государства.
Обсуждение темы о возможном возвращении в Россию западных компаний, которые покинули российский рынок после начала военной операции на Украине в 2022 году, началось на фоне переговоров делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Встрече предшествовал разговор Путина и американского лидера Дональда Трампа.
По итогам переговоров стороны договорились продолжить контакты, работать над восстановлением двусторонних отношений, а также назначить представителей по обсуждению урегулирования украинского конфликта. Госсекретарь Марк Рубио, участвовавший в переговорах, не исключал, что в случае достижения мира на Украине США могут отменить санкции против России.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который наряду с главой МИДа Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым входил в состав российской делегации в Эр-Рияде, заявлял, что некоторые американские компании могут вернуться на российский рынок уже в 2025 году.
О неофициальных переговорах с владельцем брендов Zara и Bershka — испанской Inditex — по поводу возможного возвращения на российский рынок говорил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. В то же время шведский ретейлер H&M заявлял, что не собирается возвращаться в Россию. Не исключили возобновления работы на российском рынке во французском автоконцерне Renault. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что платежные системы Visa и Mastercard могут вернуться в Россию «в ближайшее время».
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