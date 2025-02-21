Путин оценил возможное возвращение в Россию западных компаний

Правительство должно заняться вопросом возвращения западных компаний в Россию, чтобы у отечественных компаний сохранились преференции, уверен Путин. Санкции, вынудившие их уйти, сыграли стимулирующую роль для бизнеса в России

Владимир Путин (в центре) (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий прокомментировал возможное возвращение западных компаний в Россию. Он предложил отнестись к этому процессу внимательно, чтобы не утратить приобретенный потенциал.

«Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают. Причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных», — отметил глава государства.

Процессом возвращения компаний на российский рынок он попросил заняться правительство — оно должно отрегулировать этот процесс так, чтобы отечественные предприятия сохранили полученные преференции.

«Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, с тем чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО, но, тем не менее, нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться», — сказал глава государства.

Обсуждение темы о возможном возвращении в Россию западных компаний, которые покинули российский рынок после начала военной операции на Украине в 2022 году, началось на фоне переговоров делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Встрече предшествовал разговор Путина и американского лидера Дональда Трампа.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить контакты, работать над восстановлением двусторонних отношений, а также назначить представителей по обсуждению урегулирования украинского конфликта. Госсекретарь Марк Рубио, участвовавший в переговорах, не исключал, что в случае достижения мира на Украине США могут отменить санкции против России.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который наряду с главой МИДа Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым входил в состав российской делегации в Эр-Рияде, заявлял, что некоторые американские компании могут вернуться на российский рынок уже в 2025 году.

О неофициальных переговорах с владельцем брендов Zara и Bershka — испанской Inditex — по поводу возможного возвращения на российский рынок говорил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. В то же время шведский ретейлер H&M заявлял, что не собирается возвращаться в Россию. Не исключили возобновления работы на российском рынке во французском автоконцерне Renault. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что платежные системы Visa и Mastercard могут вернуться в Россию «в ближайшее время».