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Война санкций ,  
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Глава Renault не исключил возвращения в Россию

Сюжет
Война санкций
Renault посмотрит, как будет развиваться ситуация относительно возвращения в Россию, сказал глава автоконцерна. Финансовый директор компании на днях счел маловероятным возвращение по опциону с АвтоВАЗом
Лука де Мео
Лука де Мео (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Французская компания Renault не исключает возвращения в Россию, заявил руководитель автоконцерна Лука де Мео, передает Financial Times.

«Я бы лучше сосредоточился на построении будущего, а не наверстывании упущенного. Но мы деловые люди. Когда мы видим возможность для бизнеса, мы пытаемся ее схватить», — сказал он.

Глава Renault признался, что пока не обдумывал сценарий возвращения, так как «все постоянно движется». «У нас есть вариант: давайте посмотрим, как все пойдет», — сказал он.

Перспективы возвращения Renault в Россию пока «крайне маловероятно», оценил несколькими днями ранее финансовый директор Тьерри Пьетон. «Я думаю, что если мы вернемся в Россию через некоторое время, то вряд ли это произойдет тем способом, который предусмотрен в пункте о возвращении», — пояснил он и добавил, что «пока рано принимать решения».

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Renault приостановила работу в России в марте 2022 года. Cпустя два месяца компания подписала соглашение о передаче своих российских активов в госсобственность, долю в АвтоВАЗе передали с опционом на шесть лет, в течение которых французская компания может выкупить акции обратно.

Renault тогда оценивал стоимость своих активов в России в €2,195 млрд. Тогдашний министр промышленности Денис Мантуров говорил, что соглашение «будет условно сделкой «за рубль».

Российская промышленность после ухода иностранных автомобильных компаний получила новые возможности для развития и теперь не хочет их потерять, сказал в феврале нынешний глава Минпромторга России Антон Алиханов. Он предупредил: «Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение».

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