Шадаев назвал преждевременным полный запрет на удаленку для айтишников

Если ввести такой запрет, уехавшие сотрудники перейдут в зарубежные компании, а это замедлит развитие отрасли в России, объяснил министр. По его словам, сейчас 80% покинувших страну айтишников работают на российские компании

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Ставить вопрос о полном запрете на удаленную работу для уехавших из России ИТ-специалистов преждевременно, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на правительственном часе в Госдуме, передает корреспондент РБК.

«Ключевая мера, которую мы предлагаем обсудить, это не вводить жесткое ограничение на возможность удаленной работы для сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежных компаниях и снизит вероятность их возврата в нашу страну», — сказал он. Шадаев допустил ограничения для уехавших сотрудников, которые работают над государственными информационными системами — для этого можно включать соответствующие требования в контракты.

По словам Шадаева, до 10% сотрудников ИТ-компаний покинули страну во время двух волн миграции и не вернулись. «Порядка 100 тыс. ИТ-специалистов находятся сейчас за пределами нашей страны. При этом 80% из них продолжают работать на российские компании, находясь в дружественных странах», — отметил он.

В начале декабря глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас допустил изменения в российское законодательство, которые сделают «менее комфортным» нахождение за границей для россиян, покинувших страну после начала мобилизации. По мнению сенатора, ограничения нужно ввести для сотрудников из «чувствительных сфер экономики» — в частности, госсектора и транспортной безопасности.

14 декабря Клишас сообщил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о запрете на удаленную работу для покинувших Россию граждан. «Верстка» со ссылкой на источники в парламенте писала, что ограничения будут распространяться на чиновников, работников некоторых транспортных отраслей и сотрудников сферы информационной безопасности. По данным издания, законопроект коснется россиян, уехавших во время спецоперации и частичной мобилизации.

Минцифры идею не поддержало. В ведомстве считают, что тотальный запрет на удаленку «может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности».

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