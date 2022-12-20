Шадаев назвал преждевременным полный запрет на удаленку для айтишников

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 70,62 (+1,84) Инвестиции, 19 дек, 16:02
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 66,35 (+1,74) Инвестиции, 19 дек, 16:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:24
Вторым членом Совфеда от ДНР стала бывшая глава МИД республики Политика, 14:23
Глава Минцифры рассказал, как в России будут заменять «Википедию» Общество, 14:23
Решениями «Сбера» для отраслей воспользовались более 70 тысяч компаний Пресс-релиз, 14:20
Пилотам «Формулы-1» запретили делать политические заявления Спорт, 14:19
Ребенок постоянно кусочничает. Как родителю избавить его от этой привычки Pro, 14:14
Умеете ли вы распоряжаться капиталом с выгодой. Тест РБК и Сбер, 14:12
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
Роскачество заявило о возможном ужесточении продаж «Хагги-Вагги» Общество, 14:09
Власти Москвы показали проект редевелопмента промзоны Южный порт Недвижимость, 14:05
Путин заявил о «непростом, но значимом времени» Политика, 14:03
Что такое блокчейн и когда он появился ПАО Сбербанк, реклама, 13:57
Забыл зайти в отдел кадров: почему это больше не проблема РБК и Trivio, 13:51
Месси выиграл у куриного яйца. Он побил рекорд по количеству лайков Life, 13:48
Мосбиржа запустит торги фьючерсами на индексы Турции, Бразилии и Азии Инвестиции, 13:48
Военная операция на Украине ,  
0 

Шадаев назвал преждевременным полный запрет на удаленку для айтишников

Шадаев: говорить о запрете на удаленную работу для ИТ-специалистов рано
Если ввести такой запрет, уехавшие сотрудники перейдут в зарубежные компании, а это замедлит развитие отрасли в России, объяснил министр. По его словам, сейчас 80% покинувших страну айтишников работают на российские компании
Фото: Wolfgang Maria Weber / Global Look Press
Фото: Wolfgang Maria Weber / Global Look Press

Ставить вопрос о полном запрете на удаленную работу для уехавших из России ИТ-специалистов преждевременно, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на правительственном часе в Госдуме, передает корреспондент РБК.

«Ключевая мера, которую мы предлагаем обсудить, это не вводить жесткое ограничение на возможность удаленной работы для сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежных компаниях и снизит вероятность их возврата в нашу страну», — сказал он. Шадаев допустил ограничения для уехавших сотрудников, которые работают над государственными информационными системами — для этого можно включать соответствующие требования в контракты.

По словам Шадаева, до 10% сотрудников ИТ-компаний покинули страну во время двух волн миграции и не вернулись. «Порядка 100 тыс. ИТ-специалистов находятся сейчас за пределами нашей страны. При этом 80% из них продолжают работать на российские компании, находясь в дружественных странах», — отметил он.

В начале декабря глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас допустил изменения в российское законодательство, которые сделают «менее комфортным» нахождение за границей для россиян, покинувших страну после начала мобилизации. По мнению сенатора, ограничения нужно ввести для сотрудников из «чувствительных сфер экономики» — в частности, госсектора и транспортной безопасности.

14 декабря Клишас сообщил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о запрете на удаленную работу для покинувших Россию граждан. «Верстка» со ссылкой на источники в парламенте писала, что ограничения будут распространяться на чиновников, работников некоторых транспортных отраслей и сотрудников сферы информационной безопасности. По данным издания, законопроект коснется россиян, уехавших во время спецоперации и частичной мобилизации.

Минцифры идею не поддержало. В ведомстве считают, что тотальный запрет на удаленку «может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности».

Читайте на РБК Pro
Как сэкономить на грузоперевозках: 10 способов, актуальных в 2023 году
Сколько раз в год простужаться нормально и что поможет болеть реже
«Наглость просто сногсшибательна». Как рухнул «европейский PayPal»
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков

Материал дополняется.

Теги
Минцифры Максут Шадаев ИТ-компании
Материалы по теме
Клишас пообещал завершить проект об ограничении удаленки на неделе
Общество
Исаев предложил ограничить удаленную работу для нерезидентов
Экономика
Клишас анонсировал проект об ограничении удаленки для уехавших россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter