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Экономика ,  
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СК отказался проверить ФСБ из-за разглашения налоговой тайны Израйлита
Военные следователи не стали давать оценку действиям сотрудников ФСБ после заявления о разглашении налоговой тайны совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Следственные органы не нашли оснований для проверки сотрудников ФСБ после изъятия декларации участника амнистии капиталов, совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом сообщили РБК в Военном следственном управлении по Западному военному округу.

Заявление Израйлита о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ФСБ за разглашение налоговой тайны поступило в следственные органы и было рассмотрено, уточнили в ведомстве.

«По результатам проверки доводов заявления и в связи с тем, что оно не содержало сведений о совершенном, готовящемся или совершаемом преступлении, в ВСО принято обоснованное решение об отсутствии оснований для проведения проверки в отношении сотрудников УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — отмечается в сообщении.

Военные следственные органы СК занимаются расследованием преступности в органах государственной власти и силовых ведомствах.

Дело Израйлита стало первым случаем использования амнистии капиталов против бизнеса. Всего в ходе кампании добровольно раскрыли данные о своих зарубежных активах и счетах свыше 19 тыс. бизнесменов.

Израйлит потребовал завести дело на ФСБ, после того как сотрудники спецслужбы изъяли его декларацию о контролируемых иностранных компаниях в Федеральной налоговой службе. Информация легла в основу трех уголовных дел в отношении бизнесмена: о переводе средств за границу по подложным документам, о легализации средств, полученных преступным путем, и о мошенничестве (соответственно ст. 193.1, 174.1 и 159 УК). До этого он подозревался в хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. Кроме того, пока бизнесмен находился в СИЗО, с его арестованных счетов в Сбербанке исчезло почти 300 млн руб.

Закон об амнистии капиталов гарантирует, что добровольное раскрытие информации о зарубежных активах и счетах не может стать основанием для уголовного дела, а также наказания за налоговые и административные нарушения. Абсолютный запрет использовать декларации в любых делах подтвердил Верховный суд. Декларация не может быть изъята по решению суда — только по заявлению самого участника амнистии капиталов.

При этом, как отмечал Израйлит в заявлении на сотрудников ФСБ (есть у РБК), старший следователь УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Ботов с согласия руководителя вынес постановление о выемке спецдекларации и подал ходатайство в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Суд проигнорировал гарантии амнистии капиталов и разрешил изъять спецдекларацию.Сотрудница ФНС отказалась добровольно выдать документы, но ФСБ принудительно изъяла спецдекларацию.

На последних слушаниях по этому делу 12 ноября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга не учел позицию Верховного суда и отказался исключить декларацию и данные из нее из материалов уголовного дела.

После резонанса президент Владимир Путин потребовал от правительства тщательнее следить за соблюдением гарантий амнистии капиталов. Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете использовать декларации и информацию из них как доказательство в уголовных делах.

Автор: Ольга Агеева
Теги: амнистия капиталов, налоговая тайна, Валерий Израйлит, уголовное дело
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