СК отказался проверить ФСБ из-за разглашения налоговой тайны Израйлита

Военные следователи не стали давать оценку действиям сотрудников ФСБ после заявления о разглашении налоговой тайны совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита

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Следственные органы не нашли оснований для проверки сотрудников ФСБ после изъятия декларации участника амнистии капиталов, совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом сообщили РБК в Военном следственном управлении по Западному военному округу.

Заявление Израйлита о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ФСБ за разглашение налоговой тайны поступило в следственные органы и было рассмотрено, уточнили в ведомстве.

«По результатам проверки доводов заявления и в связи с тем, что оно не содержало сведений о совершенном, готовящемся или совершаемом преступлении, в ВСО принято обоснованное решение об отсутствии оснований для проведения проверки в отношении сотрудников УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — отмечается в сообщении.

Военные следственные органы СК занимаются расследованием преступности в органах государственной власти и силовых ведомствах.

Дело Израйлита стало первым случаем использования амнистии капиталов против бизнеса. Всего в ходе кампании добровольно раскрыли данные о своих зарубежных активах и счетах свыше 19 тыс. бизнесменов.