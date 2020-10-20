Экономисты увидели риск стагнации в России после пандемии

Но никаких структурных изменений в экономике, конкретных мер, способных обеспечить долгосрочное повышение темпов роста ВВП, не заложено, подчеркнул ректор РЭШ. Пока идеи защиты инвесторов, снижения рисков государственного вмешательства, дерегулирования экономики «остаются на уровне риторики», в то время как очевидными проблемами остаются слабая защита прав собственности и высокие риски инвестиций для частного некрупного бизнеса, у которого в отличие от госкорпораций и крупных игроков, нет лоббистских возможностей, полагает Ениколопов.

Правительство в базовом варианте прогноза ожидает рост инвестиций на 3,9% в 2021 году после спада на 6,6% в текущем году. В консервативном варианте прогноза указывается, что накопленные убытки компаний будут сдерживать восстановление прибыли и, как следствие, инвестиционной активности. Предполагается длительное сохранение пониженной деловой активности в отраслях, деятельность которых была ограничена в целях борьбы с распространением COVID-19.

Счетная палата тоже раскритиковала официальный прогноз развития российской экономики, посчитав его излишне оптимистичным и указав, что даже его консервативный вариант имеет признаки целевого. Спад ВВП России в 2020 году на фоне пандемического кризиса, по оценке аудиторов, будет находиться в диапазоне 4,2–4,8%, что больше ожидаемого правительством сокращения экономики на 3,9%. Темпы роста российской экономики в 2021–2023 годах не превысят 3%, а в условиях более медленного восстановления мировой экономики и введения частичных ограничений в ряде стран в период между осенью 2020 года и весной 2021 года (вторая волна пандемии) рост ВВП будет в диапазоне около 2%, полагают аудиторы.

Без диверсификации экономики Россия не способна достигнуть долгосрочных темпов экономического роста в условиях падения спроса на нефть и сокращения рентных доходов; если экономическая модель не будет изменена, то страну ждет стагнация, продолжил ректор РЭШ. «Четкого, ясного видения стратегии экономического развития страны сейчас не сформулировано. <...> Пока что все выглядит так, как будто мы считаем, что у нас нормальная экономическая модель, так все и будет, но немножко надо подрихтовать. Если это нормальная экономическая модель, то мы будем наблюдать примерно те же темпы роста, что мы наблюдаем последние десять лет. По сути, это стагнация», — сказал Ениколопов.

С 2013 года максимальный темп роста ВВП России не превышал 2,5%, а среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%, следует из расчетов Счетной палаты.

Последствия падения доходов россиян

Пандемический кризис привел к резкому сокращению заработков россиян: по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года упали сразу на 8,4% в годовом выражении, что стало рекордом в XXI веке, в третьем квартале они продолжили сокращение и снизились почти на 5%. Затяжной спад денежных доходов россиян в долгосрочной перспективе будет сдерживать выход российской экономики из стагнации, полагает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Какой экономический рост мы хотим при падающих доходах населения?» — сказала она. Главная стратегия выживания россиян в условиях падения денежных доходов — это экономия и минимизация расходов, что неизбежно будет сдерживать потребительский спрос, добавила Малева.

Основную часть социальных трансфертов государство во время острой фазы пандемического кризиса направило семьям с детьми, но одна из самых пострадавших категорий населения — работники до 30 лет, не имеющие детей, — получили минимальную помощь от властей, подчеркнула она. «Именно эта группа сейчас входит на рынок труда, а их трудовая жизнь начинается с шока: нет ни работы, ни денег. Я думаю, что речь может идти не только о краткосрочных, но и среднесрочных последствиях: так недолго и трудовое поколение потерять», — предупредила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Принятые правительством антикризисные меры помогли оказать поддержку нуждающимся и уменьшить общее социальное напряжение, а также несколько снизить остроту ситуации для наиболее пострадавших отраслей, следует из заключения комитета Госдумы по экономической политике на правительственный макропрогноз. Но эти меры были направлены на «тушение пожара», но никак не на развитие национальной экономики, признают депутаты. Правительство должно создать условия для возвращения российской экономики на траекторию устойчивого развития в новых реалиях низких мировых цен на основные товары российского экспорта, подчеркивают парламентарии. Меры надо принимать на фоне нестабильности в мировой экономике и вероятности соскальзывания последней в масштабный кризис.