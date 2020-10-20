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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин заявил об избежавшей коллапса из-за коронавируса России

Премьер считает, что Россия прошла сложный период пандемии лучше многих стран вопреки негативным прогнозам. У правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, здравоохранении и других ключевых сферах
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

У российской системы здравоохранения сформирован достаточный запас прочности, чтобы противостоять коронавирусу. Об этом на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы не допустили шока и коллапса, которыми нас пугали», — сказал он. Премьер считает, что Россия прошла сложный период пандемии лучше многих стран вопреки негативным прогнозам.

Премьер упомянул ряд мер, которые приняли власти для предотвращения инфекции, в их числе — закрытие границ. «Оперативные штабы в регионах и координационный совет по борьбе с коронавирусом действовали фактически в круглосуточном режиме. Была переформатирована работа всех экстренных служб, стационаров и, конечно, первичного звена здравоохранения», — отметил он.

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Экономика
Фото:Владислав Шатило / РБК

По словам Мишустина, власти смогли учесть и применить успешный опыт борьбы с инфекцией, в том числе зарубежный. На меры по борьбе с коронавирусом было направлено более 142 млрд руб., добавил он.

Как заявил Мишустин, за счет принятых мер, в том числе помощи регионам в развертывании коек для больных COVID-19, закупки лекарств и оборудования, ситуацию в России удалось стабилизировать.

«У правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, здравоохранении, других ключевых сферах. Есть возможности, чтобы действовать на опережение», — добавил он.

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Премьер заявил также, что Россия готова поделиться опытом создания вакцин от коронавируса с другими странами, «невзирая на политические, культурные или другие различия». Странам необходимо то, что их будет объединять, и таким фактором в борьбе с COVID-19 может стать препарат, созданный в России, считает он.

Первую вакцину от коронавируса, разработанную Центром им. Н.Ф. Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Препарат получил название «Спутник V», первая партия была выпущена в гражданский оборот в начале сентября и доставлена в регионы. 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй отечественной вакцины центра «Вектор» под названием «ЭпиВакКорона». Тогда же он сообщил, что «на подходе» и третья вакцина, разработку которой ведет Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
Михаил Мишустин коронавирус «Валдай»
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