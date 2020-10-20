Мишустин заявил об избежавшей коллапса из-за коронавируса России
У российской системы здравоохранения сформирован достаточный запас прочности, чтобы противостоять коронавирусу. Об этом на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Мы не допустили шока и коллапса, которыми нас пугали», — сказал он. Премьер считает, что Россия прошла сложный период пандемии лучше многих стран вопреки негативным прогнозам.
Премьер упомянул ряд мер, которые приняли власти для предотвращения инфекции, в их числе — закрытие границ. «Оперативные штабы в регионах и координационный совет по борьбе с коронавирусом действовали фактически в круглосуточном режиме. Была переформатирована работа всех экстренных служб, стационаров и, конечно, первичного звена здравоохранения», — отметил он.
По словам Мишустина, власти смогли учесть и применить успешный опыт борьбы с инфекцией, в том числе зарубежный. На меры по борьбе с коронавирусом было направлено более 142 млрд руб., добавил он.