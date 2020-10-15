Правительство резко ухудшило прогноз по убыли населения России

Новая оценка выглядит намного более реалистичной и адекватной для описания текущей ситуации: произошло резкое торможение миграционных процессов, а естественная убыль населения России значительно ускорилась, в том числе потому что российские семьи откладывают решение завести ребенка в условиях возросшей неопределенности, полагает заместитель директора международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин.
Суммарный коэффициент рождаемости (число рождений у одной женщины. — РБК), к сожалению, в 2020 году упадет до 1,4 или в лучшем случае удержится на уровне 2019 года (1,504), поясняет эксперт. Глобальная пандемия COVID-19 и ее экономические последствия заставляют семьи отложить решение завести детей, но, по его мнению, этот негативный эффект краткросрочен и не окажет влияния на поколения.
По последним данным Росстата, за январь—август естественная убыль населения России уже достигла 346,9 тыс. человек, в то время как за аналогичный период прошлого года она составляла 219,2 тыс. человек. Смертность в России на фоне пандемии COVID-19, по данным Росстата, за январь—август 2020 года возросла почти на 6% в годовом выражении. За восемь месяцев текущего года умерло на 71 748 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Сейчас все ресурсы системы здравоохранения, долгосрочной целью которых в том числе было увеличение продолжительности жизни в стране, перераспределяются на борьбу с коронавирусной инфекцией, на то, чтобы не допустить огромной сверхсмертности, добавляет Шульгин. Последствием пандемии COVID-19 станет отсутствие роста ожидаемой продолжительности жизни в России, и если удастся удержать его на уровне 2019 года (73,3 года), это будет означать, что страна успешно справилась с кризисом, считает замдиректора международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС.
За апрель—август число зарегистрированных умерших с COVID-19 в России достигло 45 663 человек (учитывались случаи, где коронавирус был основной причиной смерти, и случаи, где причина — другая, но COVID был диагностирован), следует из последних данных Росстата, собирающего медицинские свидетельства о смерти из единого госреестра ЗАГС. Летальность коронавируса составила 4,6% от всех подтвержденных случаев заболевания (995 319 заболевших по состоянию на 31 августа, по данным оперативного штаба правительства.pdf). Если учитывать только случаи, где коронавирус стал основной причиной смерти, то летальность в России находится на уровне 2,6% (26,6 тыс. умерших с апреля по август).
В условиях закрытых границ из-за пандемии с конца марта 2020 года миграционный приток за январь—июль 2020 года составил 65,3 тыс. человек против 153,9 тыс. человек за аналогичный период прошлого года, следует из последних данных Росстата (.pdf). За семь месяцев 2020 года он смог компенсировать естественную убыль населения на 20,6%.
В условиях значительной естественной убыли миграция является важным источником восполнения трудовых ресурсов страны, говорится в проекте правительственного плана. «Речь идет о качественном миграционном приросте за счет привлечения иностранных специалистов, готовых интегрироваться в общество и принять местные ценности», — указывают чиновники. Необходимы увеличение стимулов для получения образования в России и меры по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, признают они.
Президент поручил правительству до 30 октября привести все национальные проекты в соответствие с целями июльского президентского указа и представить единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года.
«Доработка проекта единого плана по достижению национальных целей развития продолжается. В ней принимают участие федеральные ведомства и регионы. Содержание проекта плана еще будет корректироваться, а цифры — уточняться», — сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития. «Считаем преждевременным делать какие-либо выводы на основе проекта плана до его утверждения», — добавили в пресс-службе Минтруда. В пресс-службе правительства не ответили на запрос РБК.