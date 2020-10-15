Правительство резко ухудшило прогноз по убыли населения России

На фоне пандемии численность населения России в этом году упадет на 352,5 тыс. человек, следует из новой оценки правительства. Это в 10 раз больше, чем в 2019 году. Через пять лет число жителей страны может сократиться на 1,2 млн

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Правительство двукратно ухудшило оценку сокращения общей численности населения России по итогам 2020 года — до 352,5 тыс. человек, следует из октябрьской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, с которой ознакомился РБК. Документ опубликовал Telegram-канал «Майский указ», подлинность этой рабочей версии подтвердил РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства. На снижение населения будет влиять как естественная убыль (превышение смертей над рождениями), так и торможение миграционного притока.

В предыдущем, августовском варианте проекта правительственного плана ожидалось, что сокращение численности населения составит 158 тыс. человек, а уже с 2022 года начнется прирост населения. Теперь же правительство серьезно пересмотрело оценку демографической динамики — скорость сокращения общей численности населения России в 2020 году, по предварительной оценке, возрастет в 10 раз по сравнению с 2019 годом: уменьшение на 352,5 тыс. человек против 32,1 тыс. человек в прошлом году. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, тогда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

Ожидается, что в 2021 году численность населения страны снизится еще на 290 тыс. человек, в 2022 году — на 238,1 тыс., в 2023 году — на 189,1 тыс., а в 2024 году — на 165,3 тыс. человек. То есть население России будет сокращаться на протяжении всех четырех лет, а выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 году. Суммарно население страны, согласно документу, за 2020–2024 годы уменьшится более чем на 1,2 млн человек.

Согласно июльскому указу президента, именно к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения с учетом эффекта миграции. Предыдущий, майский указ предполагал выход на естественный прирост населения к 2024 году, что было невыполнимо, отмечали демографы.