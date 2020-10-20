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СП сообщила о низком уровне исполнения госпрограммы развития экономики

К 1 сентября кассовое исполнение госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» лишь немного превысило отметку в 55%. У некоторых подпрограмм уровень исполнения составил 5-11%
Фото:Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Кассовое исполнение госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» к сентябрю составило только 55,3%. Это следует из анализа госпрограмм, проведенного Счетной палатой в рамках аудита федерального бюджета.

«По состоянию на 1 сентября 2020 года <...> наблюдается низкий уровень кассового исполнения — 55,3%», — говорится в документе.

В Счетной палате отметили, что госпрограммая исполнена чуть более чем наполовину, несмотря на увеличение бюджетных ассигнований почти на 22% (на 219 млрд руб.).

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Всего в программу входит 13 подпрограмм. Наиболее высокие показатели кассового исполнения у подпрограмм «Управленческие кадры» (96,5%), «Государственная регистрация прав, кадастр и картография» (94,5%) и «Официальная статистика» (94,1%). Худшие показатели у подпрограммы «Инвестиционный климат» — 5,2% и у подпрограммы «Туризм» (11,9%).

В случае с инвестклиматом Счетная палата отмечает, что 2 из 16 показателей этой программы были пересмотрены в сторону ухудшения. Еще четыре показателя необходимо пересмотреть в связи с их перевыполнением в 2018-2019 годах.

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В сентябре 2019 года Максим Орешкин. занимавший тогда должность министра экономического развития, заявил, что госпрограммы необходимо реформировать. Он назвал их «болотом» и отметил, что госпрограммы так и не стали реальным управленческим инструментом.

В феврале 2020 года Минэкономразвития предложило упростить выделение средств на госпрограммы. В частности, в ведомстве предложили переносить остатки неиспользованных средств, выделенных на исполнение госпрограмм, между годами по аналогии с национальными проектами.

В 2018 году глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что недочеты в исполнении и финансировании госпрограмм были выявлены практически во всех министерствах.

Автор
Михаил Котляр
Счетная палата госпрограмма экономика
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