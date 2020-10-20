СП сообщила о низком уровне исполнения госпрограммы развития экономики
Кассовое исполнение госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» к сентябрю составило только 55,3%. Это следует из анализа госпрограмм, проведенного Счетной палатой в рамках аудита федерального бюджета.
«По состоянию на 1 сентября 2020 года <...> наблюдается низкий уровень кассового исполнения — 55,3%», — говорится в документе.
В Счетной палате отметили, что госпрограммая исполнена чуть более чем наполовину, несмотря на увеличение бюджетных ассигнований почти на 22% (на 219 млрд руб.).
Всего в программу входит 13 подпрограмм. Наиболее высокие показатели кассового исполнения у подпрограмм «Управленческие кадры» (96,5%), «Государственная регистрация прав, кадастр и картография» (94,5%) и «Официальная статистика» (94,1%). Худшие показатели у подпрограммы «Инвестиционный климат» — 5,2% и у подпрограммы «Туризм» (11,9%).