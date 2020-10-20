СП сообщила о низком уровне исполнения госпрограммы развития экономики

К 1 сентября кассовое исполнение госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» лишь немного превысило отметку в 55%. У некоторых подпрограмм уровень исполнения составил 5-11%

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Кассовое исполнение госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» к сентябрю составило только 55,3%. Это следует из анализа госпрограмм, проведенного Счетной палатой в рамках аудита федерального бюджета.

«По состоянию на 1 сентября 2020 года <...> наблюдается низкий уровень кассового исполнения — 55,3%», — говорится в документе.

В Счетной палате отметили, что госпрограммая исполнена чуть более чем наполовину, несмотря на увеличение бюджетных ассигнований почти на 22% (на 219 млрд руб.).

Всего в программу входит 13 подпрограмм. Наиболее высокие показатели кассового исполнения у подпрограмм «Управленческие кадры» (96,5%), «Государственная регистрация прав, кадастр и картография» (94,5%) и «Официальная статистика» (94,1%). Худшие показатели у подпрограммы «Инвестиционный климат» — 5,2% и у подпрограммы «Туризм» (11,9%).