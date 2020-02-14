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Экономика ,  
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СМИ узнали о планах упростить выделение средств на госпрограммы

По данным «Коммерсанта», Минэкономразвития предложило упростить механизм перераспределения средств на госпрограммы по аналогии с нацпроектами

Минэкономразвития предлагает изменить модель распределения бюджетных средств на выполнение госпрограмм по аналогии с нацпроектами. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию ведомства, ключевая идея заключается в синхронизации госпрограмм с задачами нацпроектов.

В министерстве, в частности, предлагают переносить остатки неиспользованных средств, выделенных на исполнение госпрограмм, между годами. При этом в ведомстве уточнили, что если средства будут перераспределяться между несколькими госпрограммами, то такое решение должно приниматься распоряжением правительства, а между федпроектами — по ведению курирующего вице-премьера.

Отмечается, что в случае нацпроектов решения об изменениях в них, в том числе в части бюджетирования, могут принимать заместители главы правительства. Поправки же в госпрограммы проходят согласование сразу в нескольких ведомствах, а перераспределение денег на них возможно лишь при внесении изменений в закон о бюджете — последний, рассчитанный до 2022 года, президент Владимир Путин подписал в начале декабря.

По данным «Коммерсанта», в случае принятия упрощенной схемы управления госпрограммами в Минэкономразвития ожидают повышения прозрачности использования бюджетных средств, а также снижения бюрократизации, в том числе в части администрирования закона о бюджете.

Орешкин предложил реформировать превратившиеся в «болото» госпрограммы
Экономика

В сентябре прошлого года занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшем будущем даст Минэкономразвития и Минфину поручение разработать концепцию новой системы госуправления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение 2020 года. Тогда же о планах объединения госпрограмм и нацпроектов рассказал в интервью РБК занимавший пост главы Минэка Максим Орешкин. По его мнению, проектное управление каждой из уже реализуемых госпрограмм должно происходить по аналогии с нацпроектами. В частности, все госпрограммы должны проходить трехстороннюю экспертизу от Минфина, стратегическую — от Минэкономразвития и заключительную — технологическую оценку — от Минкомсвязи и Минпромторга, говорил Орешкин.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Минэкономразвития, нацпроекты, госпрограммы
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