СМИ узнали о планах упростить выделение средств на госпрограммы

По данным «Коммерсанта», Минэкономразвития предложило упростить механизм перераспределения средств на госпрограммы по аналогии с нацпроектами

Минэкономразвития предлагает изменить модель распределения бюджетных средств на выполнение госпрограмм по аналогии с нацпроектами. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию ведомства, ключевая идея заключается в синхронизации госпрограмм с задачами нацпроектов.

В министерстве, в частности, предлагают переносить остатки неиспользованных средств, выделенных на исполнение госпрограмм, между годами. При этом в ведомстве уточнили, что если средства будут перераспределяться между несколькими госпрограммами, то такое решение должно приниматься распоряжением правительства, а между федпроектами — по ведению курирующего вице-премьера.

Отмечается, что в случае нацпроектов решения об изменениях в них, в том числе в части бюджетирования, могут принимать заместители главы правительства. Поправки же в госпрограммы проходят согласование сразу в нескольких ведомствах, а перераспределение денег на них возможно лишь при внесении изменений в закон о бюджете — последний, рассчитанный до 2022 года, президент Владимир Путин подписал в начале декабря.

По данным «Коммерсанта», в случае принятия упрощенной схемы управления госпрограммами в Минэкономразвития ожидают повышения прозрачности использования бюджетных средств, а также снижения бюрократизации, в том числе в части администрирования закона о бюджете.