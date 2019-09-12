Орешкин предложил реформировать превратившиеся в «болото» госпрограммы

Что предлагает Минэкономразвития
«Минэкономразвития предлагает изменить всю систему госпрограмм и федеральных целевых программ», — рассказал Орешкин. Главная цель реформы — сделать госпрограммы реальным управленческим механизмом, базируясь на принципах и подходах, опробованных на национальных проектах. Весь процесс предполагается максимально цифровизовать, объяснил он.
Результатом изменений, предлагаемых министерством, станет объединение госпрограмм и нацпроектов. «Де-факто это будет единая сущность. Приоритетные госпрограммы, как это сейчас и есть, будут называться национальными проектами», — сказал Орешкин. Все мероприятия, которые реализуются в госпрограммах, будут нацелены на реализацию национальных целей развития из майского указа президента 2018 года.
«Мы предлагаем выстроить конструкцию сквозного характера стратегического планирования: от национальных целей развития до конкретных индикаторов, которые должны появиться в госпрограммах и которые уже частично есть в национальных проектах», — сказал Орешкин.
Каждая госпрограмма получит тот же механизм проектного управления, что и национальные проекты. Это более широкие полномочия для кураторов госпрограмм, а также ответственность за недостижение целей, пояснил он.
«То болото, в которое сейчас превратились госпрограммы, будет переформатировано в проектную логику. Процедура принятия решений станет быстрее в рамках госпрограмм, в том числе перераспределение бюджетных ресурсов (в рамках госпрограмм. — РБК)», — сказал Орешкин.
По предложению министерства работа госпрограмм будет сопровождаться трехсторонней экспертизой:
- финансовая экспертиза со стороны Минфина;
- стратегическая экспертиза, которую будет делать Минэкономразвития;
- технологическая экспертиза, которой займется Минкомсвязь совместно с Минпромторгом.
При этом результаты экспертизы будут носить не блокирующий характер, а характер материалов к проектному комитету, а дальше руководители проектов будут принимать решение по дальнейшим действиям, отметил Орешкин.
Госпрограммы будут состоять из федеральных проектов, ведомственных проектов и обеспечивающих программ.
Счетная палата ежегодно отмечает системные проблемы формирования и реализации госпрограмм. Их цели неконкретны и содержат нечеткие формулировки, допускающие произвольное толкование, отмечали аудиторы. Наиболее низкий уровень выполнения — по 18 госпрограммам, призванным обеспечить инновационное развитие и модернизацию экономики, по которым не достигнуты 35,7% целевых значений, а также по шести госпрограммам по региональному развитию — не достигнуты 35% целей.
Динамика исполнения госпрограмм свидетельствует об отсутствии мотивации ответственных лиц в повышении эффективности работы госпрограммы, замечали в Счетной палате. При этом в 2018 году на реализацию 41 госпрограммы было израсходовано около 8,7 трлн руб.