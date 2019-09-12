Орешкин предложил реформировать превратившиеся в «болото» госпрограммы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 65,19 (-0,24) Quote, 14:55
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 71,83 (-0,4) Quote, 14:55
На севере Москвы нашли боеприпасы времен войны Общество, 20:38 Угадай картину по ее описанию. Тест РБК Стиль и ГМИИ им. А.С.Пушкина, 20:37 Орешкин пообещал россиянам рост доходов во второй половине года Экономика, 20:30 Джоан Роулинг пожертвовала более £15 млн на лечение склероза Общество, 20:27 Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР Общество, 20:24 Инфаркт во время секса в командировке сочли несчастным случаем на работе Общество, 20:21 Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании Общество, 20:16 Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным Политика, 20:04 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 19:59 Шахматист Карякин назвал неоправданно высокими зарплаты футболистов Спорт, 19:58 Правительство согласовало принципы инвестирования средств ФНБ Экономика, 19:54 Банки стали отказывать в открытии вклада вдвое меньшему числу клиентов Финансы, 19:47 Отец Нурмагомедова назвал источник его мотивации во время боев Спорт, 19:40 Бэнкси назвал «не важным» уничтожение своего граффити о Brexit Общество, 19:38
Экономика ,  
0 
Орешкин предложил реформировать превратившиеся в «болото» госпрограммы
Одним из элементов новой системы государственного управления будет реформа госпрограмм, рассказал глава Минэкономразвития в интервью РБК. За недостижение целей госпрограмм будет предусмотрена ответственность
Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Государственные программы превратились в «болото», которое необходимо реформировать, рассказал в интервью РБК министр экономического развития Максим Орешкин. Минэкономразвития подготовило проект реформы по превращению госпрограмм в эффективный механизм управления.

Экономика
Орешкин — РБК: «Пора идти от бюджетной консолидации к развитию»

«К сожалению, госпрограммы так и не стали реальным управленческим инструментом в отличие от национальных проектов, которые впервые в системе управления получили полномочия, в том числе и бюджетного характера», — пояснил Орешкин. Госпрограммы, по сути, являются просто «сборником бюджетных расходов по тому или иному направлению», отметил он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 12 сентября, что Минэкономразвития и Минфину будут даны поручения до 1 октября подготовить концепцию новой системы государственного управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение следующего года.

Сейчас в федеральном бюджете 42 госпрограммы, на которые приходится 75% всех расходов (остальное приходится на непрограммные направления). Крупнейшие — программа по обеспечению обороноспособности страны (1,4 трлн руб.), социальной поддержке граждан (1,4 трлн руб.), управлению государственными финансами (1,2 трлн руб.).

Что предлагает Минэкономразвития

«Минэкономразвития предлагает изменить всю систему госпрограмм и федеральных целевых программ», — рассказал Орешкин. Главная цель реформы — сделать госпрограммы реальным управленческим механизмом, базируясь на принципах и подходах, опробованных на национальных проектах. Весь процесс предполагается максимально цифровизовать, объяснил он.

Результатом изменений, предлагаемых министерством, станет объединение госпрограмм и нацпроектов. «Де-факто это будет единая сущность. Приоритетные госпрограммы, как это сейчас и есть, будут называться национальными проектами», — сказал Орешкин. Все мероприятия, которые реализуются в госпрограммах, будут нацелены на реализацию национальных целей развития из майского указа президента 2018 года.

«Мы предлагаем выстроить конструкцию сквозного характера стратегического планирования: от национальных целей развития до конкретных индикаторов, которые должны появиться в госпрограммах и которые уже частично есть в национальных проектах», — сказал Орешкин.

Трехсторонняя экспертиза

Каждая госпрограмма получит тот же механизм проектного управления, что и национальные проекты. Это более широкие полномочия для кураторов госпрограмм, а также ответственность за недостижение целей, пояснил он.

«То болото, в которое сейчас превратились госпрограммы, будет переформатировано в проектную логику. Процедура принятия решений станет быстрее в рамках госпрограмм, в том числе перераспределение бюджетных ресурсов (в рамках госпрограмм. — РБК)», — сказал Орешкин.

По предложению министерства работа госпрограмм будет сопровождаться трехсторонней экспертизой:

  • финансовая экспертиза со стороны Минфина;
  • стратегическая экспертиза, которую будет делать Минэкономразвития;
  • технологическая экспертиза, которой займется Минкомсвязь совместно с Минпромторгом.

При этом результаты экспертизы будут носить не блокирующий характер, а характер материалов к проектному комитету, а дальше руководители проектов будут принимать решение по дальнейшим действиям, отметил Орешкин.

Госпрограммы будут состоять из федеральных проектов, ведомственных проектов и обеспечивающих программ.

Счетная палата ежегодно отмечает системные проблемы формирования и реализации госпрограмм. Их цели неконкретны и содержат нечеткие формулировки, допускающие произвольное толкование, отмечали аудиторы. Наиболее низкий уровень выполнения — по 18 госпрограммам, призванным обеспечить инновационное развитие и модернизацию экономики, по которым не достигнуты 35,7% целевых значений, а также по шести госпрограммам по региональному развитию — не достигнуты 35% целей.

Динамика исполнения госпрограмм свидетельствует об отсутствии мотивации ответственных лиц в повышении эффективности работы госпрограммы, замечали в Счетной палате. При этом в 2018 году на реализацию 41 госпрограммы было израсходовано около 8,7 трлн руб.

Автор: Юлия Старостина
Теги: госпрограммы, Минэкономразвития, Максим Орешкин
Материалы по теме
Минэкономразвития ухудшило перспективы роста
Экономика
Орешкин — РБК: «Пора идти от бюджетной консолидации к развитию»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter