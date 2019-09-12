Орешкин предложил реформировать превратившиеся в «болото» госпрограммы

Одним из элементов новой системы государственного управления будет реформа госпрограмм, рассказал глава Минэкономразвития в интервью РБК. За недостижение целей госпрограмм будет предусмотрена ответственность

Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Государственные программы превратились в «болото», которое необходимо реформировать, рассказал в интервью РБК министр экономического развития Максим Орешкин. Минэкономразвития подготовило проект реформы по превращению госпрограмм в эффективный механизм управления.

«К сожалению, госпрограммы так и не стали реальным управленческим инструментом в отличие от национальных проектов, которые впервые в системе управления получили полномочия, в том числе и бюджетного характера», — пояснил Орешкин. Госпрограммы, по сути, являются просто «сборником бюджетных расходов по тому или иному направлению», отметил он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 12 сентября, что Минэкономразвития и Минфину будут даны поручения до 1 октября подготовить концепцию новой системы государственного управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение следующего года.

Сейчас в федеральном бюджете 42 госпрограммы, на которые приходится 75% всех расходов (остальное приходится на непрограммные направления). Крупнейшие — программа по обеспечению обороноспособности страны (1,4 трлн руб.), социальной поддержке граждан (1,4 трлн руб.), управлению государственными финансами (1,2 трлн руб.).