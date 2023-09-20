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«Коммерсантъ» узнал цену строительства 4 высокоскоростных железных дорог

«Коммерсантъ»: четыре высокоскоростные ж/д трассы в России обойдутся в ₽11 трлн
Речь идет о высокоскоростных ж/д магистралях из Москвы в Петербург, Екатеринбург, Адлер и Минск. Дороже всего оценивают строительство пути на Урал, меньше всего — в Петербург
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Строительство четырех высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Адлер и Минск обойдется почти в 11 трлн руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении презентацию стратегии развития инфраструктуры до 2030 года. В аппарате профильного вице-премьера Марата Хуснуллина комментировать эти данные газете не стали.

Ранее озвучивалась предварительная стоимость работ на дороге Москва — Петербург. Замминистра транспорта Валентин Иванов говорил РБК, что речь идет о 1,7 трлн руб., причем бюджетного финансирования «практически не нужно будет», так как Сбербанк, РЖД и выпускающая железнодорожную технику «Синара» рассмотрели финансовую модель и пришли к выводу, что это «окупаемый проект». ВСМ позволит сократить время в пути до двух с половиной часов. Он говорил, что запустить движение могут в 2028 году.

Стоимость ВСМ Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер оценивают в 3,2 трлн руб. Трасса позволит сократить время в пути примерно до восьми часов. ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург будет стоить 4 трлн руб., дорога будет занимать около шести с половиной часов. ВСМ Москва — Смоленск — Минск обойдется в 1,9 трлн руб., время в пути составит около трех часов.

Газета отмечает, что расчеты сделаны в ценах 2030 года на базе стоимости 1 км ВСМ Москва — Петербург, то есть они не являются точными.

Президент Владимир Путин в августе заявил, что наступил момент для строительства ВСМ между Москвой и Петербургом. Проект обсуждается уже много лет. Глава государства отметил, что появление магистрали позволит передать существующую дорогу для транспортировки грузов, что важно для экономики. Говоря о ВСМ в Адлер, Путин призвал подумать, как подключить к ней Донецк и Луганск.

Глава Минтранса Виталий Савельев допускал, что до Минска продлят ВСМ Петербург — Москва.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ВСМ железнодорожный транспорт Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Адлер Минск
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