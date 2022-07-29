Захарова упрекнула Вашингтон в отрицании рецессии в экономике
Власти США упорно отрицают, что в стране наступила рецессия и не употребляют этот термин. Об написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В Белом доме отрицают рецессию в США. Упрямо стоят на своем, спорят со своими же журналистами, мотают головой, злятся, отказываются отвечать на уточняющие вопросы о том, что же тогда «рецессия», — утверждает Захарова.
По словам представителя МИД, экономические депрессии в США закончились, потому что власти перестали употреблять это слово и заменили его на термин «рецессия».
«Понятие «рецессия» было введено в оборот в конце 30-х годов ХХ века, когда Штаты переживали очередную жесткую депрессию. Но общественный сговор политиков, политологов и финансистов с промышленниками постановил: изъять из оборота слово «депрессия» и ввести облегченный термин «рецессия», — пишет Захарова, фактически процитировав слова американского экономиста Мюррей Ротбарда в статье «Экономические депрессии: их причины и методы лечения».
Министр финансов Джанет Йеллен в интервью телеканалу NBC ранее признала, что экономический рост в США замедляется, но отметила, что не видит признаков рецессии. «Это не экономика, находящаяся в рецессии», — сказала Йеллен.
При этом Йелен допустила, что рецессия возможна. «Я не говорю, что мы точно избежим рецессии», — подчеркнула Йеллен. Однако, по ее мнению, есть способ удержать рынок труда и снизить инфляцию.
Минторг США 28 июля опубликовал данные, согласно которым ВВП страны во втором квартале 2022 года снизился на 0,9% в годовом исчислении, при этом в первом квартале также был зафиксирован спад на 1,6%. Более точная оценка ожидается в конце августа.
В конце июня о риске рецессии в США предупредили Goldman Sachs, глава Tesla и Space X Илон Маск, а также американский экономист и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года.