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Экономика ,  
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Силуанов рассказал, кого затронет прогрессивный налог на доходы

Силуанов: предложения по шкале НДФЛ не затронут большинство граждан
Предложения по изменению НДФЛ не затронут большинство граждан, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц не затронут большинство граждан и коснутся только граждан с высокими доходами. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще не выработали, они определяются. Но уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы в налоговой системе предложение о прогрессии <…> не затронуло большинство граждан и касалось только тех, у кого высокие доходы», — сказал он.

По словам министра, необходимо, чтобы в выигрыше от изменений в налоговой сфере оказались семьи с детьми, то есть такие категории россиян, которые нуждаются в господдержке. Он отметил, что дополнительные налоговые поступления пойдут на решение «важнейших для общества проблем», в том числе в социальной сфере и экономике. Также министр указал, что государство обладает инструментами, которые не позволят богатым налогоплательщикам уходить от уплаты налогов.

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Фото:Shutterstock

В марте президент Владимир Путин заявил, что в России следует проработать введение прогрессивного налогообложения, в том числе снизив «налоговое бремя» для многодетных семей. Силуанов в апреле признал, что в стране назрела «налоговая донастройка» по принципу справедливого налогообложения.

Как отмечали в Госдуме, внесение предложений по изменению налоговой системы запланировано на весеннюю сессию.

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Георгий Смирнов, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
НДФЛ Антон Силуанов прогрессивная шкала
Антон Силуанов фото

Антон Силуанов

министр финансов России
12 апреля 1963 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

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На будущее

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