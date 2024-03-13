Путин выступил за проработку вопроса прогрессивного налога

Президент Владимир Путин считает необходимым проработать вопрос о введении прогрессивного налогообложения в России. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Киселеву, телеканалу «Россия 1» и РИА Новости.

«Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать», — отметил глава государства.

По словам Путина, нужно построить систему, которая давала бы «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач».

Он также упомянул, что власти планируют снизить налоговое бремя для многодетных семей.

Глава государства выразил уверенность, что общество «абсолютно нормально» воспримет введение прогрессивного налогообложения в России.

Во время послания федеральному собранию в конце февраля глава государства предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого личные и корпоративные доходы выше.

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