ФНС раскрыла регионы с наибольшими сборами НДФЛ с состоятельных россиян

За 2023 год в бюджет за счет повышенной ставки НДФЛ поступило 159,5 млрд руб. Больше всего — традиционно из Москвы, Петербурга, Московской области, но на 4-е место вышел Краснодарский край. Относительно много платят в Калининграде

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

В 2023 году в федеральный бюджет поступило 159,5 млрд руб. подоходного налога от увеличения ставки с 13 до 15% (этот элемент прогрессии для высокооплачиваемых граждан с доходами свыше 5 млн руб. действует четвертый год). Это на 7% больше, чем в 2022 году, когда было собрано 149 млрд руб. В общих сборах НДФЛ (всего 6,54 трлн руб.) дополнительная сумма сборов за счет лишних 2 процентных пунктов (п.п.) налога составила 2,4%. Такие данные содержатся в статистике ФНС, которую проанализировал РБК. Повышенный НДФЛ платится в федеральный бюджет, остальные поступления по этому налогу идут в бюджеты регионов и муниципалитетов.

Лидерами по абсолютным показателям сборов повышенного НДФЛ традиционно стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В частности, Москва принесла в федеральный бюджет 78,8 млрд руб. НДФЛ, или 49,4% от всех поступлений этого налога в федеральный бюджет (в 2022 году ее доля составляла 52,1%). На четвертое место вышел Краснодарский край (в 2022 году четвертой была Свердловская область, а Краснодарский край — пятым).

Москва и Петербург являются лидерами и по относительному показателю — доле сборов, приходящейся на 2 п.п. увеличенного налога, в общей сумме поступлений НДФЛ по данному региону. В Москве это 4,3%, Санкт-Петербурге — 3,2%, на третьем месте — Краснодарский край (2,8%). В пятерку лидеров также вошли Костромская и Калининградская области: у них относительно высока доля дополнительного НДФЛ по ставке 15% в общей сумме подоходного налога, но в рублях объем поступлений сравнительно невелик.

Почти из 160 млрд руб., собранных за счет повышенного НДФЛ в федеральный бюджет, 68,7 млрд поступило от дивидендов физлиц, превысивших 5 млн руб., следует из данных ФНС. В том числе в Москве — 28,4 млрд руб., Петербурге — 6,3 млрд, Московской области — 5,1 млрд, Свердловской области — 2,3 млрд руб. РБК направил запрос в ФНС.

На 2024 год власти прогнозируют поступление НДФЛ от дополнительных 2 п.п. ставки в размере 176 млрд руб., следовало из проекта федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Повышенная ставка подоходного налога для состоятельных граждан действует в России с 2021 года. По ставке 15% облагается не весь доход, а только сумма, превышающая 5 млн руб. в год, остальное — по стандартной ставке 13%. Повышенный НДФЛ уплачивается с любых декларируемых доходов — не только с зарплаты, но и, например, с дивидендов, превышающих 5 млн руб. в год. В то же время от повышенного налогообложения освобождены разовые доходы, в частности от продажи имущества. С 2024 года ставка 15% подлежит применению в отношении совокупности всех видов доходов, полученных за год от всех работодателей или за счет других источников (то есть если раньше человек, зарабатывающий на одной работе 3 млн руб. в год, а на другой — 2,5 млн руб., продолжал уплачивать с них 13% через работодателей, то теперь эти зарплаты должны суммироваться для целей налогообложения и к 500 тыс. руб. будет применена ставка 15%). Сборы от дополнительных 2 п.п. имеют целевое назначение — идут на лечение детей с редкими заболеваниями через фонд «Круг добра». Основная часть НДФЛ продолжает поступать в региональные и муниципальные бюджеты.

В послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года президент Владимир Путин призвал модернизировать фискальную систему и прийти к «более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». В середине марта в Госдуме подтвердили, что правительство и парламентарии работают над предложениями.

Региональная дифференциация

«У нас в стране очень сильная концентрация высокооплачиваемых работников в столичных регионах. Однако для более детальной оценки разрыва между регионами представленной статистики ФНС недостаточно. Нужны данные о количестве налогоплательщиков с повышенной ставкой в каждом регионе, но они недоступны», — отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. ФНС не публикует сведения о региональном распределении количества налогоплательщиков, перечисляющих НДФЛ по ставке 15%. Известно только, что в 2022 году количество сведений о доходах, к которым применяется ставка 15%, составило 405,6 тыс. (не отражает число налогоплательщиков, так как по одному и тому же лицу может быть несколько сведений).

Для примера: пять налогоплательщиков, зарабатывающих по 6 млн руб. в год, принесут тот же эффект от НДФЛ в 15% (дополнительно 100 тыс. руб. налога в год), что и один налогоплательщик, получающий зарплату 10 млн руб. в год.

На концентрацию высокооплачиваемых налогоплательщиков в регионе указывает вклад регионов в общестрановую сумму НДФЛ, указывает Пискунов. И здесь Костромская и Калининградская области с их малым денежным объемом поступлений будут далеко не в лидерах. «По итогам 2023 года 49% поступлений от повышенного НДФЛ пришлось на Москву, 9% — на Санкт-Петербург, 7% — на Московскую область, 3% — на Краснодарский край и 2% — на Татарстан и Свердловскую область, то есть на самые богатые регионы страны», — приводит он расчеты. Вклад Калининградской области оценивается в 1%, а показатель Костромской области не дотягивает даже до 1%.

Значительная доля повышенного НДФЛ в общей сумме налога, которая зафиксирована в Костромской и Калининградской областях, может объясняться разовыми факторами, связанными, например, с выплатами отдельным сотрудникам на фоне острого дефицита кадров на рынке труда в 2023 году, предполагает руководитель группы суверенных и региональных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских. Социальный географ и профессор МГУ Наталья Зубаревич отмечает, что речь может идти о получении дивидендов акционерами ряда компаний из этих регионов. Костромская область, в частности, — один из центров ювелирного дела в России, а в Калининградской области есть особая экономическая зона, куда могла перерегистрироваться часть компаний, рассуждает она.

Данные Росстата о средних зарплатах слабо коррелируют с региональными долями НДФЛ, уплачиваемого состоятельными лицами. Например, на Чукотке самый высокий в России средний уровень зарплат (158,5 тыс. руб. за 2023 год), однако в общих сборах НДФЛ в этом регионе только 1% приходится на поступления от дополнительных 2 п.п.

Помимо этого, данные обследований Росстата слабо охватывают домохозяйства с высокими доходами, при этом такие домохозяйства также имеют более высокую долю доходов от собственности — рост зарплат и пособий играет для них важную, но относительно меньшую роль, говорит экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.

Данные ФНС действительно показывают значительную дифференциацию по размеру облагаемых НДФЛ доходам по регионам, подтверждает он. Но неравенство доходов домохозяйств на общестрановом уровне существенно выше, чем неравенство между средними доходами в различных регионах. В 2022 году, поясняет он, в среднем по стране среднедушевые доходы 20% наиболее обеспеченных домохозяйств превышали в восемь раз среднедушевые доходы 20% наименее обеспеченных. В то же время среднедушевые доходы в 20% наиболее богатых регионах были лишь в 2,5 раза выше среднедушевых доходов в 20% наиболее бедных субъектов. По его словам, это говорит о том, что доходное неравенство — это прежде всего вопрос федеральный, а не региональный или отраслевой и меры его сдерживания и снижения также должны быть федеральными.