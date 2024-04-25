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Силуанов заявил, что в России назрела «донастройка» налогов

Силуанов: в России назрела донастройка налоговой системы
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Необходимость «налоговой донастройки в России назрела, заявил глава Минфина Антон Силуанов на съезде РСПП, передает корреспондент РБК. По его словам, ее планируется обсудить в середине мая с тем, чтобы принять в весеннюю сессию.

Конкретные предложения по изменению налоговой системы будут обсуждаться с бизнесом, подчеркнул он. Он отметил, что одна из ключевых задач реформы — создание благоприятных условий для инвестиций компаний и, в частности, более широкое использование механизма инвестиционного налогового вычета.

Президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в феврале предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Тогда же президент попросил правительство и Госдуму в ближайшее время представить предложения по этому поводу. В тот же день Силуанов сообщил журналистам, что определенные предложения у правительства уже есть. «О чем говорил президент? О том, что необходимо сделать более справедливое налогообложение. Поэтому будем работать вместе с законодателями <...>. Будем работать и с бизнесом», — говорил министр.

Еще в декабре прошлого года Силуанов говорил, что нынешний бюджет не требует серьезных изменений налоговой системы, «на данный момент он сбалансирован», однако напомнил, что «работа по определению налоговой политики проводится ежегодно».

Материал дополняется.

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Антон Силуанов налоги Владимир Путин
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