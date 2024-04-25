Силуанов заявил, что в России назрела «донастройка» налогов

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Необходимость «налоговой донастройки в России назрела, заявил глава Минфина Антон Силуанов на съезде РСПП, передает корреспондент РБК. По его словам, ее планируется обсудить в середине мая с тем, чтобы принять в весеннюю сессию.

Конкретные предложения по изменению налоговой системы будут обсуждаться с бизнесом, подчеркнул он. Он отметил, что одна из ключевых задач реформы — создание благоприятных условий для инвестиций компаний и, в частности, более широкое использование механизма инвестиционного налогового вычета.

Президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в феврале предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Тогда же президент попросил правительство и Госдуму в ближайшее время представить предложения по этому поводу. В тот же день Силуанов сообщил журналистам, что определенные предложения у правительства уже есть. «О чем говорил президент? О том, что необходимо сделать более справедливое налогообложение. Поэтому будем работать вместе с законодателями <...>. Будем работать и с бизнесом», — говорил министр.

Еще в декабре прошлого года Силуанов говорил, что нынешний бюджет не требует серьезных изменений налоговой системы, «на данный момент он сбалансирован», однако напомнил, что «работа по определению налоговой политики проводится ежегодно».

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