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Порошенко призвал Европу перекрыть нефтепровод «Дружба»

Европа должна полностью отказаться от российских энергоресурсов, а началом может стать запрет поставок по нефтепроводу «Дружба», считает бывший президент Украины. По его мнению, это поможет предотвратить третью мировую войну
«Транснефть» RU000A0JWMS6 Купить
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Перекрытие нефтепровода «Дружба» могло бы стать первым шагом на пути к эмбарго на российскую нефть в Европе, считает экс-президент Украины (2014–2019) Петр Порошенко.

«Трубопровод, построенный для перекачки советской нефти в Венгрию, Чехословакию, Польшу и Восточную Германию, по сей день остается символом русского империализма», — написал бывший глава государства в статье, опубликованной в газете Politico. Тонны нефти продолжают поступать по «Дружбе» в Европу, но всегда есть альтернатива, а прогнозы о «разрушении экономик» вследствие отказа от российских энергоносителей — пропаганда, уверен он.

По мнению экс-президента Украины, отказ от поставок по «Дружбе» символизировал бы единство и солидарность Европы, решимость ограничить рычаги воздействия Москвы на западные страны:.

РБК обратился за комментарием в ПАО «Транснефть».

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В перспективе европейские государства должны полностью отказаться от российской нефти, заявил политик, хотя это и будет иметь свою цену. «Если бы вы знали, что отказ от российской нефти поможет предотвратить третью мировую войну, возражали ли бы вы против него?» — сказал он.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е. Он следует от Самары до Мозыря (Гомельская область Белоруссии), после чего делится на две ветки — северную и южную. Первая идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, вторая — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Общая протяженность трубопроводов — 8900 км.

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Российский отрезок трубопровода эксплуатирует «Транснефть». В марте компания планировала транспортировать по «Дружбе» около 3,2 млн т нефти, в том числе 1,63 млн т — в Германию, 530 тыс. т — в Польшу, 415 тыс. т — в Венгрию, 310 тыс. т — в Словакию и 305 тыс. т — в Чехию.

Евросоюз в рамках шестого пакета санкций рассматривал эмбарго на российскую нефть, но из-за возражений Венгрии и еще нескольких стран к консенсусу в блоке так и не пришли. 16 мая главы МИД ЕС вновь не смогли достичь соглашения по этому вопросу.

18 мая Еврокомиссия представила план постепенного отказа от энергоресурсов из России. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ускорить снижение зависимости от российских углеводородов помогут экономия электричества потребителями, замещение поставок из России импортом из других стран и переход к чистой возобновляемой энергии. На эти цели ЕС потребуется €300 млрд.

Президент России Владимир Путин назвал политику Европы в энергетической сфере «экономическим аутодафе». Он заявил, что в результате таких «сумбурных действий» европейской экономике наносится ущерб, а выручка российского нефтегазового сектора растет. Путин, однако, подчеркнул, что компании не должны расслабляться, потому что из-за изменений «технического характера» строить бизнес по старой модели теперь не получится. В нынешних условиях важно развивать проекты, связанные с глубокой переработкой сырья и технологиями нефтесервиса, считает президент.

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