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Падение цен на нефть ,  
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Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5

Трейдеры прогнозируют ухудшение обстановки на мировом нефтяном рынке. По их мнению, цены на нефть могут опуститься до $20 за баррель или даже ниже
Фото: Angus Mordant / Reuters

Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.

Такой прогноз дали 18 из 20 опрошенных агентством специалистов. Нефть марки WTI, по их мнению, будет торговаться еще на $3–5 дешевле. При этом столь низкая стоимость может держаться как несколько недель, так и до конца года, отметили собеседники агентства.

По словам директора индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum Corp Рамамуфри Рамачандрана, отметку $20 нефть «легко пробьет» уже к середине апреля. И это несмотря на то, что нефть в текущем году уже подешевела на 60%, опустившись до минимума 2003 года, отмечает агентство.

Ряд трейдеров при этом указали на то, что стоимость на нефть упала настолько сильно, что часть игроков начала покупать топливо, чтобы сформировать запас в надежде на будущий рост, пишет Bloomberg. Другие трейдеры полагают, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители перестанут получать прибыль, что вынудит их остановить добычу и прекратить поставки. Минимальной отметкой часть трейдеров считает стоимость производства американской сланцевой нефти.

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«WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет около $20 [за баррель]», — заявил аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Чэньфэн. По его мнению, нефтяные котировки за месяц могут достичь $15.

Аналитики крупнейших банков также полагают, что стоимость нефти в ближайшие месяцы продолжит снижаться. Эксперты Goldman Sachs, в частности, сообщили, что банк понизил прогноз по стоимости Brent на второй квартал 2020 года на $10, до $20 за баррель.

Базовый сценарий Citigroup, в свою очередь, предусматривает баррель Brent во втором квартале в среднем по $17 или ниже. Худший вариант развития событий банка предполагает падение цен на нефть до $5 за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов из-за нехватки хранилищ и проблем с логистикой.

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Консалтинговая фирма Energy Aspects отметила, что стоимость Brent может опуститься в апреле до $10 за баррель, несмотря на то что в целом в 2020 году цены, скорее всего, останутся на уровне $20. Аналитик инвесткомпании Mizuho Securities USA LLC Пол Санки также отметил вариант с отрицательными ценами, который, по его мнению, возможен, если добыча сланцевой нефти не сократится быстрее, чем накопятся запасы. Но это сомнительный сценарий, считает он.

«Это операция «Буря в пустыне», Enron, 9/11, ураганы Катрина/Рита и Lehman Bros вместе взятые. И мы просыпаемся с этим комбо каждый день», — заявил глава энергетической консалтинговой компании Schork Group Ink Стивен Шорк.

Цены на нефть начали падать после развала сделки ОПЕК+ и на фоне эпидемии нового коронавируса. 18 марта стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель, а цена WTI упала ниже $21 впервые с февраля 2002 года. 19 марта стоимость Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%.

Автор: Виктория Полякова
Теги: нефть, прогноз
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