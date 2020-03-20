Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5

Трейдеры прогнозируют ухудшение обстановки на мировом нефтяном рынке. По их мнению, цены на нефть могут опуститься до $20 за баррель или даже ниже

Фото: Angus Mordant / Reuters

Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.

Такой прогноз дали 18 из 20 опрошенных агентством специалистов. Нефть марки WTI, по их мнению, будет торговаться еще на $3–5 дешевле. При этом столь низкая стоимость может держаться как несколько недель, так и до конца года, отметили собеседники агентства.

По словам директора индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum Corp Рамамуфри Рамачандрана, отметку $20 нефть «легко пробьет» уже к середине апреля. И это несмотря на то, что нефть в текущем году уже подешевела на 60%, опустившись до минимума 2003 года, отмечает агентство.

Ряд трейдеров при этом указали на то, что стоимость на нефть упала настолько сильно, что часть игроков начала покупать топливо, чтобы сформировать запас в надежде на будущий рост, пишет Bloomberg. Другие трейдеры полагают, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители перестанут получать прибыль, что вынудит их остановить добычу и прекратить поставки. Минимальной отметкой часть трейдеров считает стоимость производства американской сланцевой нефти.