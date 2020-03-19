Российская нефть подешевела до $19 за баррель

Российская нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу подешевела до $19 за баррель, сообщило Argus Media. Так дешево российская нефть не стоила с 2002 года

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Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media. По его данным, это минимальный уровень с февраля 2002 года.

Скидка на Urals к котировкам североморского датированного Brent (международная эталонная марка, отражающая стоимость партий североморской легкой нефти) достигла $4,18 барр. на базисе поставки CIF в Роттердам (продавец берет на себя расходы по доставке товара в порт назначения).

«Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии», — отмечает Argus.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco после развала сделки ОПЕК+ начала предлагать свою нефть Arab Light и Arab Medium со скидками $5–10 за баррель к российской Urals. Саудовская Аравия специально нацелилась на традиционных покупателей российской нефти в Европе (крупные НПЗ) в попытке отобрать у России рыночную долю, отмечало Reuters.

Майские фьючерсы Brent 19 марта торгуются на уровне выше $26 за баррель (+5,9% к предыдущему закрытию).