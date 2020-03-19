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Российская нефть подешевела до $19 за баррель

Российская нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу подешевела до $19 за баррель, сообщило Argus Media. Так дешево российская нефть не стоила с 2002 года
BRENT BR-4.20 $25,66 -2,47%
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Евро/Рубль EUR/RUB ₽87,150 -1,33% Купить
Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media. По его данным, это минимальный уровень с февраля 2002 года.

Скидка на Urals к котировкам североморского датированного Brent (международная эталонная марка, отражающая стоимость партий североморской легкой нефти) достигла $4,18 барр. на базисе поставки CIF в Роттердам (продавец берет на себя расходы по доставке товара в порт назначения).

«Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии», — отмечает Argus.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco после развала сделки ОПЕК+ начала предлагать свою нефть Arab Light и Arab Medium со скидками $5–10 за баррель к российской Urals. Саудовская Аравия специально нацелилась на традиционных покупателей российской нефти в Европе (крупные НПЗ) в попытке отобрать у России рыночную долю, отмечало Reuters.

Майские фьючерсы Brent 19 марта торгуются на уровне выше $26 за баррель (+5,9% к предыдущему закрытию).

Reuters сообщило 17 марта, что трейдеры испытывают трудности с реализацией партий Urals c отгрузкой в конце марта — начале апреля. Однако план отгрузок Urals на 1–5 апреля из российских портов предполагает рост экспорта на 25% к тому же периоду в начале марта.

Сегодня Банк России сообщил, что начинает дополнительные продажи иностранной валюты на внутреннем рынке в целях стабилизации курса доллара к рублю, поднявшегося накануне почти до 81 руб. за доллар. Объемы продаваемой валюты будут равны недополученной экспортной выручке от продажи нефти, нефтепродуктов и газа ниже $25 за баррель. Исходя из данных Минфина, в месяц недополученная выручка при ценах $19 за баррель относительно $25 составляет порядка $2 млрд.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Urals, цена нефти, обвал рынка, курс рубля
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